Vermischtes Schönsee

05.05.2017

0 05.05.201716

Ein spannender Krimi oder Hilfe in ganz realen Nöten: Beides hält das Hutschahaus parat. Nun bot sich die Gelegenheit, an einem Tag das ganze Spektrum kennenzulernen, dass sich hinter Tür in der Schönseer Kirchstraße verbirgt.

Über 1000 Bücher

Unbürokratische Hilfe

(mmj) Wenn sich Leser für ein gutes Buch interessieren oder jemand kurzfristig Unterstützung oder einfach Hilfe beim Ausfüllen von Formularen braucht, dann gibt es im Hutschahaus die passenden Ansprechpartner. Beim Tag der offenen Tür interessierten sich die Besucher für beide Angebote, die ihre Zentrale in den Räumen in der Kirchstraße haben.Edeltraud Ruhland, Leiterin der Bücherei, war an diesem Nachmittag für viele Leseratten eine versierte Gesprächspartnerin. Egal welche Titel gesucht wurden, fachkundigen Rat und Empfehlungen gab es von ihr immer. Dabei reichte sie gerne auch Tipps weiter, die sie von eifrigen Lesern über die Lektüre bekommen hatte. Akribisch verwaltet Edeltraud Ruhland, die sich bis zur Auflösung der Bücherei im Pfarrhof dort bereits um den Lesestoff gekümmert hatte, die über 1000 Bücher.Der Pascherverein stellt seit Mai 2014 die Räume für diese Bibliothek zur Verfügung und hat außerdem für einen Großteil des Lesestoffs gesorgt. Jeden Mittwoch, zwischen 16 und 17.30 Uhr, können die Leser ins Hutschahaus kommen, sich dort auch in die gemütliche Leseecke zurückziehen und in den angebotenen Druckwerken schmökern.Gegenüber vom Eingang zur Bücherei hat der Verein "Nachbarschaftshilfe im Schönseer Land" sein Büro. Am Tag der offenen Tür empfing Vorsitzende Sonja Toleikis mit mehreren Vorstandsmitgliedern allerdings die Besucher im Obergeschoss des Hauses. Vom Büchereiteam und der "Nachbarschaftshilfe" waren Kaffee und Kuchen vorbereitet, und bei der Unterhaltung mit den Gästen bot der Umfang der Aufgaben dieser gemeinnützigen Einrichtung ausreichend Gesprächstoff. Ob bei Begleitung zu Behördengängen, einem Besuchsdienst zu Hause oder Fahrten zum Gottesdienst - der Verein bietet schnelle und unbürokratische Hilfe an. Im Schönseer Land sind Andreas und Betty Wirnshofer, Telefon 09674/1382, Hermann Wallisch, Telefon 09674/426, Elisabeth Eberhardt (Stadlern), Telefon 09674/9258630 und Bürgermeister Manfred Dirscherl (Weiding), Telefon 09674/468 oder 9240045, als Koordinatoren die Ansprechpartner.Das Hutschahaus war so am Sonntagnachmittag nicht nur eine Anlaufstelle, um sich über Krimis und Engagement zu informieren. Es war auch ein Ort zum Zusammensitzen und Plaudern, ganz so wie es früher in der Hutschastubn üblich war. Mit Edeltraud Ruhland und Sonja Toleikis freute sich auch Paschervereinsvorsitzende Birgit Höcherl, die sich gerne zu den Besuchern gesellte, über das positive Echo bei diesem tag der offenen Tür..