Vermischtes Schönsee

05.02.2017

"La Marseillaise", die französische Nationalhymne, hallte durch die Aula der Grundschule Schönsee. Die Schüler sangen ein Lied in französischer Sprache und freuten sich über ein Pausenbrot mit blau-weiß-roten Fähnchen. Diese Aktion hatte einen besonderen Hintergrund.

Freundschaft der Nationen

Wortschatz und Kultur

(mmj) Rektorin Maria Pfistermeister eröffnete den Deutsch-Französischen Tag, dessen Ursprung auf den Élysée-Vertrag zurückführt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hätten sich Deutschland und Frankreich ausgesöhnt und ihre Freundschaft sogar in einem Vertrag festgehalten. Konrad Adenauer, der erste deutsche Bundeskanzler, und der französische Staatspräsident Charles de Gaulle unterzeichneten dieses Dokument im Januar 1963.Im Text dieses Papiers standen nicht Politik oder Wirtschaft im Vordergrund, sondern Vorrang hatte die Aussöhnung und künftige Freundschaft zwischen den Menschen beider Nationen, erklärte die Rektorin den Kindern. Will man Freund sein, muss man den Partner auch kennenlernen. Deshalb ging vom damaligen französischen Staatspräsident Jacques Chirac und Bundeskanzler Gerhard Schröder die Überlegung aus, wie man die Menschen in beiden Ländern und deren Kulturen einander näherbringen könne. Zur Festigung der Partnerschaft wurde deshalb der 22. Januar 2003 zum "Deutsch-Französischen Tag" erklärt.Um dieses Datum werden, vor allem in Schulen beider Länder, Aktionen zur Vertiefung in Erziehung- und Jugendfragen durchgeführt. Dabei sollen die Schüler jeweils vom anderen Land etwas erfahren. Damit wird dem Engagement der Schulen zum Deutsch-Französischen Verhältnis eine besondere Bedeutung beigemessen.Grußformeln in französischer Sprache vermittelten in der Aula der Grundschule die Kinder der 3. Klasse und die Zahlenreihe von eins bis zehn stellte die Klasse 4b in der Sprache und mit Schaubildern vor. Unterhaltsam für alle war der Liedvortrag "Alouette", einem Kinderlied über die Lerche, den Klassenlehrerin Christine Forster auf ihrer Gitarre begleitete.Groß war anschließend der Andrang zum vorbereiteten Pausenbrot, das von Müttern vieler Schulkinder unter Federführung von Vladi Betz zubereitet wurde. Mit der Auswahl an Croissants, Crepes und Baguettes mit Käse oder Marmelade, gab es für die Schüler einen reichlich gedeckten Tisch.