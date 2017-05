Vermischtes Schönsee

29.05.2017

Feierlich begann der Festsonntag anlässlich des 150-jährigen Gründungsfests der Feuerwehr. Beim Gottesdienst in der Pfarrkirche galt in den Fürbitten, gesprochen von Festdamen, der Schutz Gottes für die Feuerwehrleute bei ihren Einsätzen.

Für andere da sein

Bänder angehängt

(mmj) In seiner Predigt stellte Pfarrer Wolfgang Dietz das Motto der Feuerwehr "Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr" in den Mittelpunkt. Der Spruch, so der Geistliche, sei eng mit dem Heiligen Florian, dem Schutzpatron der Feuerwehr, verbunden. Dieser fasste im vierten Jahrhundert während der Christenverfolgung den mutigen Entschluss, den Menschen zu helfen.Helfen sei auch die Aufgabe der Feuerwehr, die deren Angehörige freiwillig ausüben. Pfarrer Dietz forderte in der Predigt nachzudenken, wie viele Stunden ihrer Freizeit die Feuerwehrleute bei Einsätzen ohne Rücksicht auf eigene Interessen opferten. Sie alle machten mit ihrer Bereitschaft anderen zu helfen das Leitwort "Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr" erst lebendig. Die Gemeinschaft der Feuerwehr habe Vertrauen zueinander und Achtung vor dem Leben. Die Aktiven zeigen mit ihrem Einsatz allen, dass es mehr gibt als Freizeit, Computer, Fernsehen und "das eigene Ich". Sie zeigen, dass ihre Zeit kostbarer wird, indem sie die Zeit mit anderen und für andere teilen. "Wenn in Zukunft die Sirenen heulen, dürfen wir die selbstlose Arbeit aller Einsatzkräfte dankbar im Gebet begleiten", so Pfarrer Dietz.Nach dem Gottesdienst segnete der Geistliche die am Altar angebrachten Fahnenbänder. Festdamen der Jubelwehr und der Patenvereine sprachen Prologe und hängten zusammen mit deren Stiftern die Bänder an die Fahnen. Die musikalische Gestaltung mit Kirchenchor und Volksgesang machten die kirchliche Feier für alle zu einem festlichen Gottesdienst. Das Schlusslied "Wer glaubt, ist nie allein" passte da hervorragend zur Gemeinschaft dieses Feuerwehrfests.