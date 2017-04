Vermischtes Schönsee

28.04.2017

28.04.2017

(mmj) Festdamen und Festmädchen sind bei allen Festen landauf und landab dabei. Egal bei welchem Wetter, wenn Feierlichkeiten angesagt sind, bleiben sie nicht daheim. Beim Gründungsjubiläum vom 25. bis 29. Mai kann die Feuerwehr Schönsee auf ein starkes Damenteam zählen.

Eine große Freude war es für den Festausschuss nach dem Beschluss, das 150-jährige Bestehen zu feiern, dass viele junge Damen sofort zusagten. Seit dem vergangenen Jahr begleiten sie die Wehrmänner bei verschiedensten Anlässen und machen auf das Jubiläum aufmerksam. Damit das Jubiläum nicht aus dem Blick gerät, haben sie sich zu verschiedenen Gruppenbildern formiert, die in einem Kalender vereint sind: In vielen Haushalten wird nun fast täglich an den Besuch des Festes erinnert.Am Sonntag sind die jungen Damen ab 14 Uhr wieder im Einsatz. Beim "Radlersonntag" sorgen sie mit Kaffee und Kuchen in der Nähe des Rathauses für einen angenehmen Aufenthalt. Wenn dann, gegen 15.45 Uhr, der Maibaum zum Platz in der Stadtmitte gebracht und aufgestellt wird, sind sie ebenfalls bei der Verpflegung der Zuschauer mit von der Partie. Bei Blasmusik soll es dann für alle ein unterhaltsamer Nachmittag werden. Zu diesem Anlass bieten die Festdamen Lose an. Nach Ende des Programms wird per Ziehung der künftige Besitzer des schmucken Baumes ermittelt.Weiter informiert der Festausschuss über die Strecke des Festzugs am Sonntag, 28. Mai. Aufstellung ist in der Böhmerwaldstraße, dem Jochelweg und dem Magdalenenweg. Der Zug führt über die Freyung zur Hauptstraße (Metzgerei Reichenberger), von dort bis zur Dietersdorfer/Eslarner Straße.In diesem Bereich wendet der Festzug, führt über die Kirchstraße bis zur Einmündung in die Hauptstraße (bei Pizzeria "La Strada") und weiter über die Böhmerwaldstraße direkt zum Festplatz. Schon jetzt gilt der Dank den Anwohnern für die Birken und das Schmücken der Häuser.