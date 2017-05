Vermischtes Schönsee

Der Förderverein der Rotkreuzgemeinschaft Schönsee zählt 42 Mitglieder. Durch die Zugehörigkeit zu dieser Gruppierung leisten sie einer gut organisierten Hilfsorganisation im Schönseer Land wertvolle Unterstützung.

(mmj) Vorsitzender Manuel Treiber berichtete in seinem Rückblick bei der Jahreshauptversammlung, dass mit Beiträgen, Spenden und dem Erlös aus dem Verkaufsstand beim Bürger- und Seefest ein finanzielles Polster erarbeitet werden konnte, um der Rotkreuzgemeinschaft bei ihren Aufgaben weiterhin zur Seite zu stehen.Der Förderverein unterstütze außerdem die Rotkreuzgemeinschaft auch personell, wie beispielsweise bei den Freilichtspielen am Eulenberg. Wesentlich sei die stete Einsatzbereitschaft des Fahrzeugs für den "Helfer vor Ort" zu gewährleisten.Namens der Stadt, des Stadtrats und ihrer Bürgermeisterkollegen Manfred Dirscherl (Weiding) und Gerald Reiter (Stadlern) dankte VG-Vorsitzende Birgit Höcherl Manuel Treiber, den Mitgliedern des Fördervereins und der Rotkreuzgemeinschaft für ihr Engagement zum Wohl der Bevölkerung. Sie bat darum, in der Aktivität nicht nachzulassen, für die Bewohner sei eine funktionierende Organisation enorm wichtig. Sie freue auch, dass Förderverein und Rotkreuzgemeinschaft beim Ferienprogramm der Stadt immer aktiv dabei sind.Bei der anschließend Neuwahl der Vereinsführung wurde Manuel Treiber im Amt des Vorsitzenden bestätigt. Außerdem gehören dem Gremium Josef Kreuzer als stellvertretender Vorsitzender und Kassier, Hans Eichstetter als Schriftführer sowie die Beisitzer Daniela Prunhuber und Birgit Höcherl an. Als Kassenprüfer fungieren Ludwig Höcherl und Tina Kreuzer.