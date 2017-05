Vermischtes Schönsee

07.05.2017

Dabeisein im gesellschaftlichen Umfeld: Für die Mitglieder des Schönseer Gartenbauvereins ist das selbstverständlich - genauso wie die Pflege von Hecken und ein schönes Ortsbild. Dafür krempeln sie gern die Ärmel hoch.

Fest verwurzelt

Treue Mitglieder

Neuwahlen Als Vorsitzender des Gartenbauvereins wurde Andreas Ebnet bestätigt, Stellvertreter ist Gerald Schuhmann, Schriftführerin Anna Spörl, Kassier Gisela Haberl. Beisitzer: Monika Bayer, Andrea Flöttl, Baptist Grosser, Gertraud Haberl, Claudia Kulzer, Kurt Nennstiel, Anna Utz, Rita Zwick. Kassenprüfer: Hans Feldmeier und Andreas Hopfner. (mmj)

(mmj) Die Schriftführerin erinnerte bei der Jahreshauptversammlung im Gasthof Haberl an die Teilnahme am Gebietstreffen in Oberviechtach und an der Aktion "Saubere Landschaft". Die Blumenanlage am Mostgebäude wurde ständig sauber gehalten. Ein Augenmerk der Arbeit galt den Buchs-Hecken bei der Pfarrkirche und der 14-Nothelfer-Kapelle. Der jährliche Formschnitt der Buchenhecke an der Bahnhofstraße erforderte wieder einen größeren Arbeitseinsatz. Die Gartler kümmerten sich, im vergangenen Jahr bereits zum zehnten Mal, um die Erstellung der Osterkrone auf dem Geist-Brunnen und das Bepflanzen des Gärtchens um den Maibaum.Dass der Gartenbauverein fest im gesellschaftlichen Leben der Gemeinde verwurzelt ist, bewiesen die Mitglieder bei verschiedensten Veranstaltungen. Faschingsbälle wurden besucht, ebenso die unterhaltsamen Nachmittage der Gartenfreunde in Stadlern und Gaisthal sowie das Jubiläum der Grenzlandblaskapelle. Das Dabeisein beim Gründungsfest von "land&gut", bei der Einweihungsfeier des Schützenstadls und der 70-Jahr-Feier der Kolpingfamilie war selbstverständlich. Ehrensache für die Mitglieder, so Anna Spörl, war die Teilnahme an den Feierlichkeiten zum Fronleichnamsfest und dem Jubiläum "125 Jahre Dorfkirche" in Dietersdorf. Mit einem Verpflegungsstand gehörte der Gartenbauverein zu den rührigen Vereinen, die für das Speisenangebot beim Seefest sorgten.Das vom Verein ausgerichtete Mostfest beim Vereinsgebäude bot bei herrlichem Wetter für die Besucher einen idealen Nachmittag im Juli. Fast 40 Teilnehmer waren im Ferienprogramm bei der Wanderung zur Bügellohe mit dort gespielter Szene dabei.In fünf Vorstandssitzungen wurden die Weichen für die Vereinsarbeit gestellt. Unter den 244 Vereinsangehörigen, darunter 5 Ehrenmitglieder, waren 30, denen zu besonderen Geburtstagen persönlich Glückwünsche überbracht wurden.Vorsitzender Andreas Ebnet dankte allen, die ihr Engagement für den Verein unter Beweis gestellt haben. Lob gab es von ihm für die Kuchenbäckerinnen beim Mostfest und die "Apfelsaftmannschaft" im Mostraum. Besondere Anerkennung hatte Ebnet für den bisherigen Gerätewart Erwin Bittner, dessen Aufgabe künftig von Hans Spichtinger übernommen wird. Ebnet wurde bei den Neuwahlen (siehe Infokasten) im Amt bestätigt.Bürgermeisterin Birgit Höcherl dankte für die Pflege der Anlagen, die zu einem sauberen Bild des Ortes beitrage. Außerdem würdigte sie die Bereitschaft der Mitglieder, im Verein Verantwortung zu übernehmen. Für die langjährige Mitgliedschaft von Edith Haberl und Rita Kuttner (25 Jahre) sowie für die 40-jährige Treue zum Verein von Christa Dirnberger hatte der Vorstand Auszeichnungen vorbereitet. Kreisfachberaterin Heidi Schmid wusste das Engagement der Mitglieder ebenfalls zu schätzen. Mit Interesse verfolgten die Versammlungsteilnehmer ihren Vortrag über Gartenarbeiten von Januar bis Dezember. Schmid hatte wertvolle Empfehlungen für Pflanzen und Obstbäume parat hatte.