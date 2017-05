Vermischtes Schönsee

08.05.2017

Der Namenstag des heiligen Florian steht am 4. Mai im Kalender. Die Kirche erinnert an den christlichen Märtyrer und die Feuerwehren gedenken beim "Florianstag" ihrem Schutzpatron. In Dietersdorf versammelten sich dazu 16 Vereine.

-Dietersdorf. (mmj) Angeführt von der Grenzlandblaskapelle, marschierten die Ehrengäste und die Abordnungen der Feuerwehren aus dem Zuständigkeitsbereich von Kreisbrandmeister Christian Weinfurtner mit ihren Fahnen zum Festgottesdienst bei der Dorfkirche. Pfarrer Karl-Maria Ferges blickte in seiner Predigt ins Alte Testament. Er erläuterte die lodernde Flamme im Garten Eden als Schutz- und Abwehrsymbol in Verbindung mit dem Lebensbaum, der Vorbild für das Kreuz sei.Über die brennende Kerze bei der Osternacht in der Auferstehungskirche in Jerusalem bis zu seinen persönlichen Erlebnissen im Zweiten Weltkrieges spannte der Geistliche den Bogen in seiner Ansprache. Damals habe das Feuer durch die vielen Bombenangriffe Angst und Verzweiflung verbreitet. Der zivile Brandschutz sei damals nur dürftig ausgerüstet gewesen. Damals habe er erfahren, dass Beten der "beste Zivilschutz" sei.Nach dem Gottesdienst hieß Georg Bayer, Kommandant der Feuerwehr Dietersdorf, die Teilnehmer im Gerätehaus willkommen. Er dankte Pfarrer Ferges sowie der Grenzlandblaskapelle für die musikalische Begleitung des Gottesdienstes. Kreisbrandmeister Christian Weinfurtner hoffte auf stets gesunde Heimkehr von den Einsätzen und leitete zum gesellschaftlichen Teil über, der an diesem Tag nicht zu kurz kommen dürfe.Kreis- und Stadtrat Michael Ebnet bat die Angehörigen der Feuerwehren, unter ihnen auch Aktive aus Eslarn, sich weiter für das Wohl und die Sicherheit der Bewohner in der Region zu engagieren. Zur Verpflegung der Gäste hatten die Dietersdorfer Feuerwehrkameraden alles vorbereitet, und zur Musik der Grenzlandblaskapelle wurde der Abend zum "unterhaltsamen Einsatz".