Gegen endlose Befristungen

Vermischtes Schönsee

26.05.2017

Ein Blick auf die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt macht deutlich, dass sich die Mitgliedschaft bei einer Gewerkschaft lohne, so Manfred Haberzeth, Vorsitzender der Verdi-Bezirkssenioren. Im Mittelpunkt standen bei der Versammlung Personen, die für langjährige Zugehörigkeit ausgezeichnet wurden.

Höhere Abfindungen

Verständnis leidet

Ehrungen 25 Jahre Mitgliedschaft: Helga Dobmeier-Holste, Renate Eckl, Maria Irlbacher, Marco Warta, Reinhard Wiesent, Manfred Wild. 40 Jahre: Konrad Krämer, Herbert Rückerl, Johann Seiler. (mmj)

(mmj) Peter Forster, Mitglied im Verdi-Bezirksvorstand Oberpfalz, begrüßte die Gäste im Restaurant "Weiherblasch" in Lindau. Er erwähnte besondere Ereignisse in den Jahren, in denen die zu ehrenden Mitglieder die Beitrittserklärung zur Gewerkschaft unterzeichneten. Im Blick auf die jüngste Vergangenheit stellte der Vorsitzende des Ortsvereins "Altlandkreis Oberviechtach" die Einführung des Mindestlohns als ein Stück soziale Gerechtigkeit heraus.Für die nächste Zeit erwarte er besonders einen verbesserten Schutz vor Kündigungen und höhere Abfindungen für ältere Arbeitnehmer. Für die junge Generation müssen, so Forster, die endlosen Befristungen der Arbeitsverträge eingeschränkt werden. Die ständige Sorge um die Verlängerung eines Beschäftigungsverhältnisses sei für junge Beschäftigte eine Belastung. Bürgermeister-Stellvertreter Josef Höcherl überbrachte die Grüße der Stadt und beglückwünschte die Jubilare. Für Manfred Haberzeth, ehemaliger Geschäftsführer von Verdi in Weiden, seien die langjährigen Mitglieder Garanten für die Teilhabe an der gesellschaftlichen Entwicklung.Diese Teilhabe müsse täglich in den Betrieben und Dienststellen erkämpft werden. Sichere Arbeitsplätze, Lohn von dem man leben könne und die Absicherung für die Wechselfälle des Lebens, fallen nicht in den Schoß. Bei einem Blick auf die Entwicklungen von tariflichen Lohn- und Arbeitsbedingungen gegenüber den nichttariflichen sei festzustellen, dass die Mitgliedschaft bei einer Gewerkschaft von Vorteil sei. Die Steigerung der Armutsgefährdung liege seines Erachtens auch an der Entwicklung der prekären Arbeitsverhältnisse und deren Folgen. Mit Kenntnis des Grundgesetzes, der Bayerischen Verfassung, dem Tarifvertragsgesetz und dem Betriebsverfassungsgesetz könne sich die Masse der Bevölkerung verstärkt in die Diskussionen zum Arbeitsmarkt einbringen. Verdi-Sekretärin Manuela Dietz sagte, Gemeinsamkeit und Miteinander seien stets gefordert.Dazu sollten Arbeitnehmer die Vorteile einer Mitgliedschaft in der Gewerkschaft nutzen. Gesteuert in einer digitalen und medialen Welt bleibe immer mehr das Verständnis untereinander auf der Strecke und führe in eine frustrierte Gesellschaft. Nach der Ehrung der Mitglieder für 25 und 40 Jahre Zugehörigkeit zur Gewerkschaft (siehe Info-Kasten) gab es unter den Teilnehmern beim gemeinsamen Abendessen noch viel Gesprächsstoff über die vergangene und künftig Arbeitsmarktsituation.