Geklöppelte Sterne zieren Christbaum

Vermischtes Schönsee

16.01.2017

0 16.01.201714

Glaskugeln hängen überall am Christbaum, Lametta und Strohsterne zieren meist dieses Symbol für die Weihnachtszeit. Der mit Kerzen geschmückte Baum soll so an das Licht und Leben erinnern. Figuren aus Holz und Keramik hängen oft ebenfalls am Lichterbaum und lassen im Schein des Kerzenlichts die Kinderherzen höher schlagen. Eine Besonderheit sieht man traditionell am Christbaum in der Pfarrkirche St. Wenzeslaus.

Fast einhundert geklöppelte Sterne zieren die Fichte neben dem Hauptaltar, in der Mitte des Altarraums schwebt dazu ein großer Stern. Die geklöppelten Unikate verdeutlichen auch in der Kirche den Stellenwert dieses alten Kunsthandwerks im Schönseer Land. Mit Freude haben die Frauen des Klöppelkreises viele Stunden dafür aufgewendet und jedes Jahr kommen wieder neue Sterne hinzu. So verwundert es nicht, dass beim Besuch des Gotteshauses auch der Christbaum mit dieser wohl eher seltenen Dekoration die Blicke auf sich zieht.