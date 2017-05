Vermischtes Schönsee

03.05.2017

(mmj) Mitglieder bzw. Angehörige der Bergwacht, Jugendfeuerwehr, Kolpingfamilie, Nature Community sowie des Jugend- und Musikclubs, des Paschervereins, Gartenbauvereins, Stopselclubs und den Seniorenbeauftragten der Stadt, Hermann Wallisch, konnte Bürgermeisterin Birgit Höcherl am städtischen Bauhof begrüßen.

Sie dankte ihnen, dass sie sich bereit erklärten, Wanderwege in der Schönseer Umgebung von Unrat zu säubern. Mit Bauhofleiter Josef Haberl besprachen die Helfer ihr Einsatzgebiet, das von den einzelnen Gruppen durchgekämmt wurde.Über besonders viel und sperriges Material, das nicht sofort mitgenommen werden konnte, wurde nach Ende der Aktion der Bauhofleiter informiert. Bei der abschließenden Brotzeit stellten sich die Teilnehmer immer wieder die Frage, warum Freiwillige in Einsatz kommen müssen um zu sammeln, was andere bewusst oder unbewusst in den Fluren wegwerfen.