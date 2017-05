Vermischtes Schönsee

10.05.2017

(mmj) "Es schmeckt!" Einhellig positiv fiel das Zeugnis bei der Bierprobe für den Gerstensaft aus, der beim Gründungsfest zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr zum Ausschank kommt. Und Schirmherr Josef Irlbacher zeigte sich beim Anzapfen des Fasses auf seine Aufgabe bestens vorbereitet.

Ins Feuerwehrhaus hatten der Festausschuss und die Brauerei Jacob (Bodenwöhr) zu diesem Anlass eingeladen. Es sei eine besondere Ehre, so Festleiter Xaver Bayer, drei Wochen vor den Feierlichkeiten das Festbier kredenzt zu bekommen. Brauereichef Markus Jacob war mit Vertriebsleiter Markus Lernbecher und Logistiker Ludwig Binder dabei und unterstrich die gute Beziehung zur Feuerwehr.Bürgermeisterin Birgit Höcherl sah die Bierprobe als wichtige Etappe in der Zeit der Vorbereitung auf das Jubiläum. Viel Arbeit sei von den Verantwortlichen der Wehr bisher geleistet worden. Jetzt gehe es auf die Zielgerade zu diesem besonderen Ereignis. Von Josef Irlbacher gab es für die Feuerwehr und die Festdamen beste Noten für das bisher gezeigte Engagement. Ehrenschirmherr Siegfried Hammerer stellte ebenfalls allen Verantwortlichen ein hervorragendes Zeugnis aus und freute sich auf das bevorstehende Jubiläum.Mit einem kräftigen "Prost" aller Anwesenden wurde der unterhaltsame Teil der Bierprobe eröffnet. Die musikalische Begleitung durch die Grenzlandblaskapelle, die beim Jubiläum als Festmusik dabei ist, und die deftige Brotzeit gaben an diesem Abend einen Vorgeschmack auf die Jubiläumsfeier vom 25. bis 29. Mai.