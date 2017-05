Vermischtes Schönsee

89 Straftaten registrierte die Polizeiinspektion Oberviechtach vergangenes Jahr im Schönseer Land. Mit einer Aufklärungsquote von fast 90 Prozent stellten die Beamten ihr Ermittler-Talent unter Beweis. In einer Gemeinde wurden sogar alle Fälle geklärt.

Diebstähle stagnieren

Grenznähe verlockt Diebe

Zahl der Verkehrsunfälle geht zurück Erfreulich sei die Entwicklung bei den Unfallzahlen im Schönseer Land, wie Polizeihauptmeister Karlheinz Senft den Bürgermeistern berichtete. Dabei sei ein Rückgang auf 62 gegenüber 86 in 2015 (um 28 Prozent) recht deutlich.



Die Statistik zeigt 50 Unfälle in Schönsee, 9 in Weiding und 3 in Stadlern. Detailliert erwähnt der Bericht nach Unfallkategorien im Schönseer Land 47 Kleinunfälle (2015: 66), darunter 33 (2015: 50) Wildunfälle. Bei 9 (2015: 8) schwerwiegenden Karambolagen waren zusätzlich sieben Unfallfluchten zu bearbeiten. Dabei gelang es einmal, das unerlaubte Entfernen vom Unfallort aufzuklären. Die Zahl der Unfälle mit Verletzten halbierte sich gegenüber 2015 auf 6.



Polizeihauptkommissar Georg Pfannenstein informierte darüber, dass das besondere Augenmerk bei Kontrollen in diesem Jahr den Ablenkungsursachen im Straßenverkehr gilt. Dabei hatte er besonders die Handy-Nutzung im Blick. Mit Besorgnis wird von den Gesetzeshütern bayernweit die Entwicklung der Motorrad-Unfälle beobachtet. Auf bekannten Biker-Strecken wurden verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. (mmj)

(mmj) Im Rathaus informierte Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Robert Feuerer die Bürgermeister der VG-Gemeinden Schönsee, Stadlern und Weiding über Zahlen aus der Kriminalstatistik in ihren Kommunen. Auch wenn während des Jahres der ständige Kontakt untereinander gepflegt werde, sei das Sicherheitsgespräch ein wichtiges Instrument für den Informationsaustausch. Markante Fälle seien aufgrund der Nähe zueinander immer schnell bekannt, mit der vorliegenden Übersicht werde auf Einzelheiten eingegangen.Generellen Anlass zur Besorgnis sah der Inspektionsleiter mit Blick auf das Zahlenwerk nicht. Die Straftaten im Bereich der Stadt Schönsee zeigen eine geringfügige Steigerung auf 55 gegenüber 51 im Jahr 2015. Aufgeklärt wurden fast 90 Prozent der Fälle. Bei den Deliktsgruppen seien unter anderem 5 besonders schwere Diebstähle erfasst. Diese Zahl bleibe - außer im Jahr 2015, als 4 Fälle gemeldet wurden - seit 2011 konstant.Hinter den Rauschgiftdelikten, die sich gegenüber dem Vorjahr auf 10 verdoppelten, sah der Polizei-Chef keine Anzeichen für zunehmenden Drogenkonsum, die Steigerung ginge vielmehr auf konzentrierte Kontrollen und Bearbeitung zurück. Dem Rauschmittelkonsum werde weiterhin verstärkte Beobachtung gewidmet, sicherte er zu. Bei der Straßenkriminalität mussten im Berichtsjahr 3 Fälle verfolgt werden (2015 - 2).In der Gemeinde Stadlern gingen die Straftaten um ein Drittel von 15 (2015) auf 10 in 2016 zurück, von denen 70 Prozent geklärt werden konnten. Von 7 besonders schweren Diebstählen, deren Ursache wohl mit der Nähe zur Grenze zusammenhängt, berichtete Feuerer aus dem Bereich der östlichsten Landkreis-Kommune.Eine Überraschung für die Bürgermeister war die Information über die Straftaten in der Gemeinde Weiding, die sich von 13 (in 2015) auf 24 erhöhten. Hauptkommissar Robert Feuerer relativierte aber diese Zahl dahingehend, dass bei diesen Fälle fast ausschließlich privatrechtliche Gründe eine Rolle spielten. Sämtliche Fälle wurden, wie auch im Vorjahr, aufgeklärt.Generell sieht der PI-Leiter die Präventionsarbeit mit Information und Beratung als eine wichtige Säule bei der Bekämpfung der Kriminalität. Ein vertrauensvolles Miteinander mit den Sicherheitsbehörden auf Gemeindeebene, mit Staatsanwaltschaft, Schulen und Ämtern, sei unerlässlich. Wertvoll für die Aufklärung von Straftaten seien auch Hinweise von Bürgern. Zusätzliche Streifenfahrten würden ebenfalls zur Sicherheit der Bevölkerung beitragen.Bürgermeisterin Birgit Höcherl, Amtskollege Gerald Reiter (Stadlern) und Weidings Zweiter Bürgermeister Christian Ring dankten den Behördenvertretern für die umfassende Informationen. Auch mit Blick auf die Einbrüche in den vergangenen Monaten hielten sie eine stetige Polizeipräsenz im Schönseer Land für unerlässlich.