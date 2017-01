Vermischtes Schönsee

20.01.2017

45 Mitglieder zählt der "Imkerverein Dietersdorf-Schönseer Land" aktuell. 36 davon unterhalten 354 Bienenvölker, 172 gezüchtete Königinnen waren von den Imkern gemeldet.

Regionale Unterschiede

Neueinsteiger

-Dietersdorf. Vorsitzender Richard Forster begrüßte zur Generalversammlung besonders den Kreisvorsitzenden Ingo Schwieder. Im Rückblick auf das Jahr 2016 erwähnte Forster, dass es trotz des milden Winters 2015/2016 geringe Verluste bei den Bienenvölkern gab, nur vereinzelt wurden Ausfälle gemeldet. Zwar wurden vom Frühjahr bis August wenig Varroabefall verzeichnet, bis Oktober gab es dann doch mehrere abgestorbene Völker.In den letzten beiden Monaten konnten im Lehrbienenheim wieder starke Bienenvölker beobachtet werden. Aktuell sollten die Imker darauf achten, ob das Flugloch eines Kastens frei oder mit Bienen gefüllt ist. Ferner ist auf vorhandene Kotspritzer oder tote Bienen entsprechend zu reagieren. Wichtig dazu war generell, bei der Fütterung für die Wintermonate auf das richtige Futter zu achten.Die Honigernte wurde im vergangenen Jahr im mitteleuropäischen Raum als schlecht beurteilt. In der Oberpfalz gab es im Gegensatz dazu, vor allem beim Waldhonig, sehr gute Erträge. Starke Völker hätten auch für genügend Blütenhonig gesorgt. Regionale Unterschiede waren aber dennoch zu beobachten. Je nach Anzahl der Bienenvölker gebe es, so Forster, immer wieder Überlegungen oder Diskussionen über den Preis beim Verkauf von Honig. Bei Imkern mit zwei Völkern stelle sich diese Frage nicht, aber bei größeren Beständen gebe es wohl Unterschiede zwischen einem möglichen "Straßenverkauf" oder, wenn mehrere hundert Kilo angeboten werden können, eine spezielle Vermarktung erforderlich ist. Bei fünf Lehrgängen konnten die Mitglieder im vergangenen Jahr ihre Kenntnisse für die Arbeit mit den Bienen vertiefen oder auffrischen.Acht Mitglieder, denen der Verein je ein Volk zur Verfügung stellt, praktizieren derzeit ihren Einstieg in die Imkerei. Für dieses Jahr haben drei weitere Personen ihr Interesse an der Arbeit mit den Bienen bekundet. Mit einer Vier-Wabenschleuder, einer Mittelwandpresse, einem Mellitherm und einem Refraktometer ist der Verein ausreichend mit Gerätschaften ausgerüstet.Richard Forster erwähnte in seinem Rückblick die Arbeiten am Dach des Lehrbienenheims, bei dem an einem Wochenende bis zu 15 Mitglieder anpackten. Er dankte allen, die in irgendeiner Weise die Arbeit des Imkervereins unterstützten, sei es bei den Zusammenkünften oder bei den Mäharbeiten beim Vereinsheim.Kreisvorsitzender Ingo Schwieder referierte über den Kauf und die Zulassung von Varroamitteln und Veränderungen der Modalitäten bei öffentlichen Zuschüssen.