In guten und schlechten Tagen

30.05.2017

Dreizehn Ehepaare, die in den vergangenen 30 bis 60 Jahren gemeinsam durchs Leben gingen, feierten ihr jahrzehntelanges Miteinander. Pfarrer Wolfgang Dietz sprach beim Gottesdienst von einer Orchidee, deren Blüten erstaunlich lange halten.

(mmj) "Das ist der Tag, den der Herr gemacht ..." sang der Kirchenchor unter Leitung von Andreas Wirnshofer, begleitet von Martin Ebenhöch an der Orgel. Für die Jubilare war es dann auch ein besonderer Tag, sich an ihr Eheversprechen zu erinnern. Zu den Jubilaren gerichtet, meinte der Geistliche, "wenn Sie sich zurück erinnern haben Sie bestimmt auch noch Zeiten erlebt, die wir heute gerne mit "schlechte Zeiten" umschreiben". Wenn auch damals die wirtschaftlichen Verhältnisse nicht immer rosig waren stand für alle das unerschütterliche Vertrauen in Gott, dass seine Liebe sie trage.In seiner Predigt verwies Pfarrer Wolfgang Dietz auf eine am Ambo stehende Orchidee, die bildlich gesprochen, auf drei Dinge hinweisen könne. Die Blüten danken für Liebe und Treue in all den vergangenen Jahren. Treue habe auch bei jungen Leuten einen hohen Stellenwert, in unserer zerrissenen Welt halte diese aber seltener. Deshalb brauchen wir für die jungen Menschen als Beispiel die gegenseitige Treue der Ehejubilare. Mit deren Kinder, Enkel und Urenkel haben sie uns allen ein Stück Zukunft geschenkt.Die Luftwurzeln der Orchidee sollen den Sauerstoff verdeutlichen, der den Eheleuten in ihr Herz gepumpt wird: Das Da-Sein für die Enkel, die Arbeit im Garten oder eine Urlaubszeit. Wir brauchen diese Luftwurzeln, so Pfarrer Dietz, in denen wir uns selbst Liebe erweisen um auch wieder Energie für Aufgaben zu haben, die der Allgemeinheit weiterhelfen.Die grünen Blätter der Pflanze weisen auf die Hoffnung, die aus der Bewegung, in der Arbeit und aus dem Glauben heraus fließen könne. Den Halt für die steilen Kurven des Lebens hätten sich die Ehejubilare mit Gebeten und dem Mitfeiern in der Kirche gestärkt. Nach dem Gottesdienst folgten die Jubilare gerne der Einladung zum gemeinsamen Mittagessen. Bei dieser Gelegenheit wurde sich an Gegebenheiten der vergangenen Jahrzehnte im privaten und gesellschaftlichen Leben zurückerinnert.