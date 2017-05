Vermischtes Schönsee

04.05.2017

04.05.2017

(mmj) Vor 100 Jahren entsprach der damalige Papst Benedikt XV. der Bitte des bayerischen Königs, die Gottesmutter Maria zur Schutzpatronin Bayerns zu erklären und Marienfeste zuzulassen.

In Dietersdorf wird das Patrozinium der Dorfkirche "Maria vom Siege" gleich zu Beginn des Marienmonats Mai gefeiert. Mit der Grenzlandblaskapelle marschierten Ehrengäste und die Mitglieder der Feuerwehr zum Gotteshaus in der Ortsmitte.Pfarrer Wolfgang Dietz verwies darauf, dass die Gottesmutter besonders stark verehr wird. Er erinnerte sich an seine Zeit als Ministrant, in der er mit der ausgeprägten bayerischen Marienfrömmigkeit aufgewachsen ist. Der Gottesdienst am 1. Mai und die Maiandachten haben bei ihm das Bild von Maria mit geprägt. Kritisch durchleuchtet wurden während seines Studiums, so Dietz, dann die Bibeltexte über die Gottesmutter. Dabei trat die historische Marienverehrung in den Hintergrund. Zwei Marienbilder gab es dann für ihn, einmal das, das die Jahrhunderte andauernde Verehrung darstellte und das von Maria, wie es die Bibel schildert.Basis für ihn sei immer die biblische Maria, der Gott so viel zugemutet habe. Dazu gehöre Marias grenzenloses Gottvertrauen und der Mut für ihren Weg. Dieser sei exemplarisch für die Einladung Gottes an jeden Menschen.Jeder Mensch, der sich im Blick auf Maria von Gott geführt und getragen weiß, erfahre Kraft und Mut aus dem Glauben und schließlich eine große Dankbarkeit. Diese habe sich in den vergangenen Jahrhunderten in den verschiedensten Formen, Zeichen und Liedern gezeigt.Egal ob man sich heutzutage in die biblischen Texte vertieft oder auf die Dankbarkeit schaut, von der sich vor allem in Wallfahrtsorten Zeugnisse finden - es gehe nur darum, dass jeder spüre, wie Gott ihn ansprechen will und was er mit ihm vorhabe.Musikalisch wurde der Gottesdienst in der voll besetzten Kirche von der Grenzlandblaskapelle und Markus Bayer an der Orgel begleitet. Anschließend folgte die traditionelle Segnung der vor dem Gotteshaus aufgestellten Fahrzeuge.