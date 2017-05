Vermischtes Schönsee

05.05.2017

26

0 05.05.201726

(mmj) Im Januar dieses Jahres stockte beim Punkt "Neuwahlen" die Tagesordnung bei der Jahreshauptversammlung der Krieger- und Soldatenkameradschaft Schönsee. Niemand war damals bereit, eine Führungsposition zu übernehmen.

Bei einer außerordentlichen Versammlung sollten nun die Mitglieder das künftige Führungsgremium bestimmen. Aber auch an diesem Tag kam es zu keiner Wahl. Norbert Veitenhansl, Sprecher des Vorstandgremiums, begrüßte im Gasthof Haberl 15 der in der Mitgliederliste geführten 149 Personen. Veitenhansl griff die im Protokoll genannten Teilnahmen bei verschiedensten Anlässen auf. Trotz Einladungen war das Echo aus dem Mitgliederkreis bei vielen Terminen recht dürftig. Das fehlende Interesse aus den Reihen der Vereinsangehörigen sei für die Vorstandschaft oft deprimierend. Selbst bei Beerdigungen von Mitgliedern sei die Anzahl von Vereinsangehörigen, die als Sargträger und für eine Fahnenabordnung erforderlich seien, nicht immer gewährleistet. Wenn er auch für ein Vorstandsamt im Kriegerverein nicht mehr zur Verfügung stehe, so werde er sich nach wie vor in Vereinen engagieren und ebenso die Arbeit der Krieger- und Soldatenkameradschaft unterstützen, so Veitenhansl."Bringt der Zeitgeist mangelnde Bereitschaft an Übernahme von Verantwortung mit sich?" Auch darüber wurde in der Runde diskutiert und sich geäußert. Hinzu kam aus den Reihen des Führungstrios, neben Norbert Veitenhansl Christian Ostermeier und Martin Spörl, Enttäuschung darüber, dass Mitglieder, die sie zur Bereitschaft von Ämtern in der Vorstandschaft animierten, sich später aus dem Vereinsleben zurückzogen oder ganz ausklinkten. Heutzutage, so in der Aussprache, habe es generell oft den Anschein, dass die Arbeit von Personen, die Verantwortung übernehmen, häufig mit Kritik von denen begleitet wird, die selbst der Übernahme von Pflichten für die Allgemeinheit aus dem Weg gehen.Diese in der Gesellschaft leider aufkommende Entwicklung sieht auch Bürgermeisterin Birgit Höcherl. "Vorne stehen ist kein Zuckerschlecken", so die Bürgermeisterin. Vereine gestalten eine Gemeinde mit, deshalb habe jede Kommune immer Interesse an funktionsfähigen Organisationen. Das Miteinander von Kriegerverein und Patenkompanie zeigte jedes Jahr beim Volkstrauertag und Seefest deren Verbundenheit. Weiter erwähnte sie, dass im Herbst dieses Jahres in Schönsee eine Gelöbnisfeier stattfindet, bei dem die Krieger- und Soldatenkameradschaft traditionell eingebunden ist. Tradition, Verpflichtung und Erinnerung an die Arbeit der vergangenen Jahrzehnte, sollten für die Mitglieder Interesse für ein Weiterbestehen und Beleben des Vereins stärken bzw. neu wecken.Die Aussprache mündete letztendlich darin, dass der Tagesordnungspunkt "Neuwahlen" auch an diesem Nachmittag nicht durchgeführt werden konnte. Dennoch erklärte sich die bisherige Vorstandschaft bereit, kommissarisch bis zur Jahreshauptversammlung im November weiterzuarbeiten. Zum Schluss erwähnte Peter Pfaffl nochmal die in der Diskussion angesprochene häufig geringe Teilnahme von Mitgliedern bei Beerdigungen. Sein Vorschlag, künftig keine Sargträger mehr zu stellen und mit einer Fahnenabordnung dem Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen, wurde bei zwei Stimmenthaltungen befürwortet.