Vermischtes Schönsee

14.02.2017

Langsam biegt der Fasching im Schönseer Land auf die Zielgerade. Mit Kinderfasching, Ballabenden oder sonstigem lustigen Treiben haben die Veranstalter für Gaudi, Tanz und Unterhaltung für jede Altersgruppe vorgesorgt.

In Stadlern laden am Sonntag, 19. Februar, um 14 Uhr, Gemeinde und Ortsvereine zum Kinderfasching unter Federführung der Dorfjugend in die Kantine der Münchener Medizin Mechanik ein. Zum Seniorenfasching trifft sich die ältere Generation am Donnerstag, 23. Februar, um 14 Uhr, im Pfarrhof. Am Freitag, 24. Februar, steigt ab 20.30 Uhr, in der MMM-Kantine, der Feuerwehrball. Unter dem Motto "Stadlerner Feierdeifl" dürfte an diesem Abend allerhand auf die Besucher zukommen, denn für die Musik sorgen die "Stoapfälzer Spitzbuam" und Humorist "Bäff" ist mit dabei.In Schönsee trifft sich am Dienstag, 21. Februar, 14 Uhr, der Seniorenkreis im Caritashaus zu seinem Faschingskranzl. Der Faschingssamstag (25. Februar) steht ganz im Zeichen des Feuerwehrballs. In der Aula der Schule erwarten die Organisatoren wieder ein volles Haus, der Maskerade sind dabei keine Grenzen gesetzt. Für Tanz und Unterhaltung hat die Feuerwehr die "d'Quertreiber" verpflichtet, die nach ihrem Motto "boarisch-fetzig-guad" für die richtige Stimmung sorgen werden. Für den Nachwuchs organisiert ebenfalls die Feuerwehr am Sonntag, 26. Februar, 14 Uhr, in der Schulaula den Kinderfasching.In Weiding wird am "naschn Pfinsta", 23. Februar, der Fasching ausgegraben. Dieses Geschehen war früher bereits Tradition und wird von der Faschingsgesellschaft wieder geweckt. Beim "Asgrom" ziehen ab 19 Uhr vom Dorfplatz aus Fastnachtprediger samt Musik und Maschkerer mit Gefolge durch die Weidinger Wirtshäuser. Die Musikanten der "Blechlawine" sind dann am "Weidinger-Fasching-Freitag" (24. Februar) mit ihrem Ausspielen mancher Begebenheiten aus dem Ortsleben am Zug. Der Tross startet wie jedes Jahr um 19 Uhr im "Gasthof zur Post", die Blechlawine zieht eine Stunde später weiter in den "Gasthof zum Frauenstein" und ab 21 Uhr kommt es zum Finale im "Weidinger Hof".Die Faschingsgesellschaft schließt die fünfte Jahreszeit am Faschingssonntag, 26. Februar, 20 Uhr, im "Gasthof zur Post" mit ihrer mittlerweile fünften Karaoke-Veranstaltung ab. Als Höhepunkt wird die Stimme Weidings beim Wettbewerb "The Voice of Weiding" gesucht und gekürt. In Dietersdorf lädt die Feuerwehr am Faschingsdienstag, 28. Februar, 14 Uhr, zum Kinderfasching.