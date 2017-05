Nicht nur die Sonne strahlte am Jubiläumssonntag

Vermischtes Schönsee

29.05.2017

"Bilderbuchwetter, Kaiserwetter, eine Hitze wie im Hochsommer!": Die Lobeshymnen der Besucher am Festsonntag wollten nicht enden. Aber nicht nur der strahlende Sonnenschein begeisterte. Besonderen Applaus gab es für die Vielfalt des bunten Festzugs - obwohl auch Regenschirme gesichtet wurden.

Immer wieder Beifall

Einzug der Fahnen

(mmj) Ein Reiter mit der Standarte der Jubelwehr, im Jahr 1949 geweiht, stand an der Spitze des Zuges, dem sich 111 Gruppen und Vereine anschlossen. Dann folgte der Brauereiwagen, gezogen von sechs Percheron-Hengsten. Um die Wette strahlten Festleiter Xaver Bayer, sein Stellvertreter Bernhard Wild und Kommandant Hubert Flöttl, die vor der Festmusik, der Grenzlandblaskapelle Dietersdorf, marschierten.Eine Augenweide boten die Festdamen und -mädchen der Jubelwehr, denen allen die Freude über ihr Dabeisein ins Gesicht geschrieben war. Für sie gab es von den Zuschauern, die die zwei Kilometer lange Wegstrecke säumten, immer wieder Beifall. Aber auch für die Ehrengäste und die vielen Vereine wurde nicht mit Applaus gespart. Die Ehrengäste im Zug führten Sozial-Staatsministerin Emilia Müller, Bürgermeisterin Birgit Höcherl, Schirmherr Josef Irlbacher und Ehrenschirmherr Siegfried Hammerer an. Dabei waren auch MdB Karl Holmeier, seine Kollegin Marianne Schieder, die Landtagsabgeordneten Alexander Flierl, Franz Schindler und die Landrat-Stellvertreter MdL Joachim Hanisch und Arnold Kimmerl.Die früheren Landräte Hans Schuierer und Volker Liedtke marschierten genauso mit wie Pfarrer Wolfgang Dietz, die Stadträte, sowie Bürgermeister und Gemeinderäte aus der Umgebung. Gerne waren der Einladung zum Jubiläum Festdamen von Jubelfeiern der Schönseer Wehr in den vergangenen Jahrzehnten gefolgt. Die Patenvereine aus Dietersdorf und Stadlern waren standesgemäß mit ihren Festdamen und starken Abordnungen vertreten. Die Führungskräfte der Feuerwehr im Landkreis Schwandorf, an der Spitze Kreisbrandrat Robert Heinfling, sowie aus umliegenden Landkreisen gratulierten nicht nur der Jubelwehr zur 150-Jahr-Feier, sondern beglückwünschten auch Ehren-KBR Siegfried Hammerer zu seinem runden Geburtstag.Mit Marschmusik begleiteten neben der Festmusik weitere Kapellen den farbenprächtigen Festzug. Ob die Weidinger, Pertolzhofener, Teunzer, Oberviechtacher, Waidhauser, Eslarner oder "Bayerisch Blech" - sie trumpften an diesen Nachmittag mit ihren Instrumenten auf. Viele Feuerwehren aus dem Landkreis und darüber hinaus waren neben vielen anderen Vereinen im Zug dabei. Ob aus Burglengenfeld oder Heumaden, Wackersdorf oder Tröbes, sie alle feierten in Schönsee mit. Und gegen die Sonnenstrahlen fand sogar der Regenschirm eine Verwendung.Besonders imposant war dann der Einzug der Fahnen ins Festzelt, bei der Xaver Bayer unter tosendem Applaus die teilnehmenden Vereine willkommen hieß. Die Blaskapelle aus Weiding übernahm für den restlichen Nachmittag das musikalische Regiment. Ein Teil des Festplatzes war zum Biergarten umfunktioniert und nicht nur das Personal für die kalten Getränke, sondern auch die Feuerwehrfrauen im Service für Kaffee und Kuchen waren besonders gefordert. Am Abend setzten die "Schloßberger"aus Eslarn das Programm fort und ließen den Festsonntag perfekt ausklingen. Bernhard Wild und Hubert Flöttl überraschten Xaver Bayer mit einem Präsent als Dank für seine Arbeit als Festleiter.