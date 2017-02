Vermischtes Schönsee

28 neue Nistkästen warten in diesem Frühling im Schönseer Land auf die Rückkehr der Zugvögel. Die Viertklässler der Grundschule, mit den Fachlehrerinnen Irmgard Bayer und Maria Braun, bauten für sie im Werkunterricht ein neues Zuhause. Im Natur-, Landschafts- und Umweltschutz sieht der Oberpfälzer Waldverein seine wesentlichen Aufgaben. Die Grundschule hat das Angebot der Zweigvereine Oberviechtach, Schönsee und Stadlern, unter Anleitung von OWV-Mitgliedern Brutkästen zu bauen, gerne angenommen. Günther Flierl, Oberviechtach (rechts), und Alois Müller, Stadlern (links), kamen dazu in den Werkunterricht. Das notwendige Material hatten die Münchener Medizin Mechanik (Stadlern) und die Rossmann KG (Oberviechtach) zur Verfügung gestellt. An zwei Schultagen mit jeweils einer Gruppe wurde gesägt, gehämmert und gebohrt, um den neuen Unterschlupf für die gefiederten Freunde zu schaffen. Bei dieser Arbeit zeigten sich alle motiviert, und mit ein wenig Stolz auf ihr Werk konnten die jungen Handwerker die Nistkästen mit nach Hause nehmen. Bild: mmj