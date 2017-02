Vermischtes Schönsee

14.02.2017

Über Fusionen aus der Wirtschaft wird fast täglich berichtet. In der Politik suchen Diplomaten, selbst über Ländergrenzen hinweg, so manche Gemeinsamkeit. Auch die Kirche und ihre Gläubigen haben sich auf die ein oder andere Veränderung einzustellen.

Engpass im Priesterstand

Miteinander ist gefordert

/Weiding. Für die derzeitigen Pfarreien Schönsee und Weiding kommt es zum 1. September dieses Jahres im Schönseer Land mit der Bildung der "Pfarreiengemeinschaft Schönsee-Weiding" zu einer einschneidenden Veränderung. Wie Pfarrer Wolfgang Dietz am vergangenen Wochenende aufgrund eines Schreibens von Domkapitular Dr. Franz Frühmorgen in den Gottesdiensten berichtete, wird Weidings Pfarrer Dr. Jan Adrian Lata zum 1. September aus dem Dienst der Diözese Regensburg ausscheiden und in den Ruhestand treten. Damit ist in der von ihm seit 1991 betreuten Pfarrei Weiding die Seelsorge neu zu regeln.Aufgrund der personellen Situation im Bistum sei es aber nicht möglich, frei werdende Stellen eins zu eins wieder zu besetzen. Deshalb habe die Ordinariatskonfernz in der Sitzung am 7. Februar entschieden, zum 1. September die von der Pastoralen Planung vorgesehene und im Dekanat angenommene Bildung einer Pfarreiengemeinschaft mit Schönsee zu vollziehen und Pfarrer Wolfgang Dietz zu diesem Datum die Pfarrei Weiding zusätzlich anzuvertrauen.Domkapitular Dr. Frühmorgen spricht in seinem Schreiben dem Schönseer Stadtpfarrer seinen Dank darüber aus, dass er sich der gegebenen Situation nicht verschließt und bereit ist, diese zusätzliche Aufgabe zu übernehmen. Die Mitglieder der Ordinariatskonferenz sehen aber dennoch die Zusatzbelastung, die Pfarrer Wolfgang Dietz erwartet. Gleichzeitig, so heißt es im Schreiben der Diözese, wird auf die beiden ursprünglich selbstständig geführten Pfarreien einiges an Umstellung, gerade auch im Blick auf die Gottesdienstordnung und die anderen seelsorglichen Dienste, zukommen.Die Gläubigen und pfarrlichen Gremien in beiden Pfarreien werden bereits jetzt um ein offenes Aufeinanderzugehen gebeten. Rücksichtnahme und Verständnis seien Voraussetzung, wenn in den einzelnen Orten nicht mehr alles und in gleicher Weise wie bisher weitergeführt werden kann. Tatkräftige Unterstützung und Zusammenarbeit bei den vielfältigen Aufgaben eines größer gewordenen Seelsorgebereichs werden unerlässlich.Das Generalvikariat wird sich auch auf Bitte von Pfarrer Dietz zeitnah bemühen, die Frage einer möglichen Umpfarrung der Orte Kagern, Hannesried und Schönau in die Pfarreiengemeinschaft Tiefenbach-Treffenstein in den zuständigen Gremien anstoßen. Domkapitular Dr. Frühmorgen dankt in dem Schreiben Pfarrer Wolfgang Dietz für das Entgegenkommen, die Pfarrei Weiding zusätzlich zu übernehmen und wünscht ihm und der neuen Pfarreiengemeinschaft Schönsee-Weiding Gottes Segen für einen guten Weg miteinander und bei den während der Vorbereitung dazu erforderlichen Schritten.Zum 1. September hofft Pfarrer Wolfgang Dietz auf die Zuteilung eines/einer neuen Gemeindereferenten/in, da die derzeitige Gemeindereferentin Antonia Preßl nach Ostern aus ihrem Dienst in der Pfarrei ausscheidet.