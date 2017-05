Vermischtes Schönsee

Die Königsproklamation und die Ehrung der Vereinsmeister zählen zu den Höhepunkten im Vereinsjahr der Schützengesellschaft "Frauenstein" Gaisthal. Die Hoheitszeichen wechselten den Besitzer.

Vereinsmeister Luftgewehr



Herren Schützenklasse: 1. Martin Hanauer 369 Ringe; 2. Martin Träxler 355 Ringe; 3. Manuel Bauer 348 Ringe. Herren Altersklasse: 1. Hubert Schmidt 366 Ringe; 2. Reinhard Bauer 362 Ringe; 3. Edi Leibl 302 Ringe. Herren Senioren: 1. Hans Süß 263 Ringe; 2. Herbert Frank 262 Ringe; 3. Josef Bauer 240 Ringe.



Damen Schützenklasse: 1. Patricia Schmidt 357 Ringe; 2. Tina Süß 352 Ringe. Damen Altersklasse: 1. Marika Frank 354 Ringe; 2. Elisabeth Schmidt 333 Ringe; 3. Heike Hiebenthal 246 Ringe.



Luftpistole



Herren Schützenklasse: 1. Martin Träxler 370 Ringe; 2. Dominik Stadler 335 Ringe; 3. Martin Hanauer 328 Ringe. Herren Altersklasse: 1. Reinhard Bauer 351 Ringe; 2. Hubert Schmidt 349 Ringe. Herren Senioren: 1. Hans Süß 271 Ringe; 2. Herbert Frank 262 Ringe. Damen Altersklasse: 1. Heike Hiebenthal 300 Ringe. (see)

An vier Schießabenden hatten die Vereinsmitglieder um die begehrten Titel angelegt. Zur Siegerehrung hieß Schützenmeister Martin Hanauer bei seiner ersten Amtshandlung auch die noch amtierenden Würdenträger - Hans Süß als Schützenkönig und Marika Frank als Schützenliesl - willkommen.Alljährlich liegt Wettkampfstimmung in der Luft, wenn auf den Schießständen der Schützengesellschaft die Mitglieder um das beste Blattl und die besten Ringzahlen wetteifern. Insgesamt waren neun Klassen an den Schießständen vertreten. Sowohl mit dem Luftgewehr als auch mit der Luftpistole legten die Schützenklasse Damen und Herren sowie die Altersklasse Damen, Herren und Senioren an.Bei der Königsproklamation überreichen die Würdenträger des abgelaufenen Jahres ihre Königsketten an ihre Nachfolger. Mit Spannung wurde das Ergebnis, das bis zu diesem Zeitpunkt geheim gehalten worden war, erwartet. Schützenliesl 2017 wurde mit einem 114-Teiler Patricia Schmidt vor Tina Süß (144-Teiler) und Marika Frank (195-Teiler). Der neue Schützenkönig heißt Herbert Frank, der sich mit einem 43-Teiler krönte. Sein erster Ritter heißt Hubert Schmidt (17-Teiler) und zweiter Ritter wurde Hans Süß (125-Teiler). Die beiden Schützenmeister Martin Hanauer und Dominik Stadler gratulierten den Preisträgern. Außerdem verteilten sie noch Erinnerungsgeschenke an die Gewinner.