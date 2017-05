Vermischtes Schönsee

11.05.2017

18

0 11.05.201718

Im Vereinsleben der Stadt meist ganz vorne dabei, als Hilfs- und Rettungsorganisation immer zur Stelle, wo immer man sie braucht: So präsentiert sich die Stützpunkt-Feuerwehr Schönsee. Jetzt feiert sie einen runden Geburtstag, der es in sich hat.

Erste Fahnenweihe

Gut ausgerüstet

(mmj) 150 Jahre wird die Feuerwehr heuer alt. Das Jubiläum feiert sie von Donnerstag, 25., bis Montag, 29. Mai. Festtage, die das Wirken vieler engagierter Mitglieder ins Zentrum rücken.Wie eine historische Liste belegt, gründeten elf Männer am 24. Juni 1867 die Feuerwehr. Beurkundet ist ferner ein Beschluss des Stadtmagistrats vom 28. Mai 1869 zur Gründung einer "Feuerlöschmannschaft". Bereits im Gründungsjahr 1867 wurde die Stadt, so Franz Xaver Wellnhofer in der Chronik von 1927, "von einem großen Brande heimgesucht", dem 92 Wohnhäuser mit den Nebengebäuden, sowie Kirche und Rathaus zum Opfer fielen. 1870 wird die Ausstattung wie folgt beschrieben: eine große vierrädrige Feuerspritze ohne Saugwerk, eine kleine zweirädrige Feuerspritze, ein Rettungsschlauch, ein Sprungtuch, vier hölzerne Leitern und fünf hanfene Eimer.Als Vereinslokal stand in den Gründerjahren der Rathaussaal zur Verfügung, später wurde der Gasthof Ettl genutzt. Bereits im Juli 1876 erhielt die erste Fahne den kirchlichen Segen. 1874 standen im Mitgliederverzeichnis 60 Wehrmänner, 50 Jahre später waren es 186, davon 126 Aktive. In der Zeit von 1939 bis 1945 war das Vereinsleben durch die harten Kriegsjahre schwer gebeutelt. Mit einer Theateraufführung wurde 1949 die Kasse aufgebessert und im selben Jahr eine Standarte angeschafft. Beim 95-jährigen Gründungsfest 1962 machte sich die Wehr mit einer neuen Fahne ein schönes Geschenk.Traditionen werden von der Feuerwehr hochgehalten. Erwähnt seien das jährliche Aufstellen des Maibaums, der Feuerwehrball, Kinderfasching oder die Beteiligung am Seefest. Eine Besonderheit ist die "Altweibermühle", eine Attraktion die es alle zehn Jahre am Faschingssonntag so sehen gibt, zuletzt 2012. Seit 1993 ist die Wehr Mitglied im Landesfeuerwehrverband. Seit 1996 gedenken die Mitglieder jährlich im Dezember bei Gottesdienst und Friedhofsgang den im jeweiligen Jahr verstorbenen Kameraden.Detailliert informiert über Besonderheiten im Vereinsleben nun die Festschrift zum 150-jährigen Bestehen, in der mit Bildern bei vielen so manche Erinnerung wachgerufen wird. Über die Ausstattung der Wehr ist in den Unterlagen aus dem Jahr 1954 von der Inbetriebnahme des ersten technischen Löschfahrzeugs zu lesen. Zehn Jahre später kam das Tragkraftspritzenfahrzeug TSF 8/8 zum Einsatz, das zugleich einen Mannschaftstransport ermöglichte. Mit den technischen Anforderungen hielt die Feuerwehr Schritt, besonders im Jahr 1966 mit der Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs, 1970 mit dem Tanklöschfahrzeug TLF 16, der Drehleiter DL 22 (1978) und einem Mehrzweckfahrzeug (1985).Der aktuelle Fuhrpark der Feuerwehr ist für Einsätze bestens ausgestattet. Zur Verfügung steht seit 2012 das Mehrzweckfahrzeug (MZF), seit 2008 die Drehleiter mit Korb (DLAK) 18/12. Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20/16 wurde 2013 angeschafft, und das Löschgruppenfahrzeug (LF) 16/12 im Jahr 1990.Im Nachwuchsbereich der Feuerwehr Schönsee ist im Sitzungsprotokoll vom 27. März 1993 die Gründung einer Jugendgruppe niedergeschrieben. Für sie ist jeder Donnerstagabend reserviert. Seit Bestehen legen die Feuerwehranwärter Wert auf Ausbildung und regelmäßige Teilnahme am Wissenstest und Prüfungen.Warum sollte man sich nicht auch nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Feuerwehrdienst regelmäßig treffen? Diese Überlegung führte zur Gründung der "Feuerwehrsenioren" im September 2008. Betriebsbesichtigungen, Ausflüge oder ein Stammtisch sorgen dort für Abwechslung.