Senioren bleiben aktiv

Vermischtes Schönsee

15.01.2017

12

0 15.01.201712

Zur Pflege der Geselligkeit kam vor über acht Jahren aus den Reihen ehemaliger aktiver Feuerwehrleute der Gedanke, sich bei einem "Seniorenstammtisch" öfter in unterhaltsamer Runde zu treffen. Das damals tätige Vorstandsgremium, an der Spitze Josef Eichstetter, stand hinter der Idee. Schnell waren auch Leiter für die Gruppe gefunden.

Siegfried Hammerer und Hans Aschka bildeten in all den Jahren ein Duo, das aktiv und organisatorisch dafür sorgt, dass immer interessante Themen und Besichtigungen im Programm standen. Auch der gemütliche Teil kam dabei für die Feuerwehrsenioren nicht zu kurz. So hat der Chronist aktuell 42 Betriebserkundungen und Besichtigungen sowie 40 unterhaltsame Zusammenkünfte festgehalten.In der ersten Zusammenkunft 2017 gab Ehrenkreisbrandrat Siegfried Hammerer im Unterrichtsraum des Gerätehauses eine Rückschau auf die vergangenen 12 Monate. Er freute sich darüber, dass sich in vergangener Zeit auch Personen aus Feuerwehren im Schönseer Land der Gruppe angeschlossen haben und bei verschiedensten Veranstaltungen dabei waren.Gerne wurden von den Teilnehmern im vergangenen Jahr wieder die Möglichkeiten zu Betriebsbesichtigungen angenommen. Dabei konnten sie sich unter anderem beim Zementwerk in Burglengenfeld, bei "Krones" in Nittenau oder beim Unternehmen "Röchling" in Wackersdorf von deren Planungen, Produktivität und Herstellung überzeugen. Ein Vortrag der Kriminalpolizei gab Information über Schutz vor Einbruch. Zum Thema "Gesundheit" war der Infoabend "Blickpunkt Auge" hinsichtlich Vorsorge und Behandlung dieses Sehorgans für die Teilnehmer sehr wertvoll. Eine Wanderung zum Lindauer Wirt, ein unterhaltsamer Stammtisch mit den "Dietersdorfer Altmusikanten" und ein Tagesausflug ließ auch den gemütlichen Teil im Jahresprogramm nicht zu kurz kommen. Bei den nächsten Terminen geht es im Februar nach Lindau und im März nach Weiding.Feuerwehr-Vorsitzender Xaver Bayer, der an diesem Abend zu den Senioren gekommen war, hob bereits in der Generalversammlung die Aktivität dieses Kreises hervor. Und an diesem Abend gab es nachträglich zu den lobenden Worten Anerkennung in Form einer Brotzeit, wofür sich die Anwesenden mit Applaus bedankten.