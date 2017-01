Vermischtes Schönsee

26.01.2017

"Jeder geht als Maschkerer wie er will", hieß es beim Faschingsball des Sportclubs. Maskiert, kostümiert oder einfach leger war es dann auch. Neben Tanzmusik wurden an diesem Abend aber auch Anekdoten aus der Nachbarschaft serviert.

Josef Hellerbrand, als SC-Vorsitzender vorbildlich im Faschingskostüm, gab nach seiner Begrüßung die Tanzfläche zum Vergnügen der vielen Besucher frei. Bürgermeister Manfred Dirscherl, Gemeinderäte und Vereinsabordnungen, Fußballer aus dem Schönseer Land, die Feuerwehren aus Schönsee und Schönau waren ins Jugendheim gekommen.Mit der Bayern-Live-Band hatte der SC wieder Musiker für die Unterhaltung verpflichtet, die in Weiding schon lange keine Unbekannten mehr sind. An der Theke war alles bestens vorbereitet, in der Küche waren SC-Mitglieder emsig bei der Arbeit, und der Service funktionierte einwandfrei.Wem bis zum Sportlerball Geschichten und Vorkommnisse aus Weiding und Umgebung noch nicht bekannt waren, der kennt diese nun ganz genau. Josef Liegl, Engelbert Horn und Manfred Pauli trafen sich auf einer "Waldlichtung" - dazu wurde die Tanzfläche kurzerhand umfunktioniert - und unterhielten sich über so manche Dinge. Da war zu hören, dass der künftige Bauhof mit einem Salzsilo sogar einen Aussichtsturm erhält und in einem Lokal gar in zehn Sprachen einander zugeprostet wird.Socken, so erzählten die Drei, kann man zum Trocknen auch am Ortsschild aufhängen, und die örtlichen Wirte bekamen die Empfehlung, Omnibus-Ladungen voller Damen einzuladen, um so dem Junggesellen-Überhang entgegen zu wirken. Die Krönung des Ripperl-Königs war genauso Gesprächsstoff, wie die für einen Sachsen zu laute Musik bei einer Geburtstagsfeier. Der von dem Trio erwähnte plötzlich schwarze Bildschirm während der Fernsehübertragung des Festzugs beim Oktoberfest, als die Zuschauer auf die Paschergruppe warteten, brachte nicht nur Schönsees Bürgermeisterin Birgit Höcherl zum Schmunzeln.