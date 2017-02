Vermischtes Schönsee

06.02.2017

1

0 06.02.2017

Über 100 Jahre liegt der Unfall zurück: Ein verwundeter Schmuggler starb an einem Februartag qualvoll im Schnee. Ausgerechnet der "Feind" hätte ihm das Leben retten können. Ein Schönseer Arzt hat die Geschichte der Nachwelt überliefert.

Das Schmuggeln, Paschen oder Schwirzen, wie der illegale Warenverkehr über die Grenze von Bayern nach Böhmen oder umgekehrt genannt wird, sind viele Geschichten im Umlauf. Bagatellen, aber auch tragische Fälle waren darunter - und solche mit tödlichen Folgen.Auch Schusswaffen kamen zum Einsatz kamen, schon zu Zeiten, "als Böhmen noch bei Österreich war". Immerhin bildete der illegale Warenverkehr für viele Grenzbewohner eine Möglichkeit für einen bedeutenden Nebenverdienst. Darüber wurden von den Schmugglern viele Anekdoten erzählt und niedergeschrieben - mit nicht immer gesichertem Wahrheitsgehalt. Viele prahlten mit ihren Erfolgen gegenüber den Grenzorganen. Andererseits musste vieles verschwiegen werden, um die Zollbeamten nicht zu alarmieren. Denn mit diesen saß man auch gelegentlich am Biertisch beisammen. Konkrete Informationen waren für beide Seiten sehr wichtig.Ein besonders dramatisches Ereignis, wurde vom früheren Schönseer Landarzt und Verfasser vieler Artikel, Dr. Josef Herbeck (gestorben 1920), festgehalten und veröffentlicht. Darin schilderte er einem Tag im Februar, als ein Schmuggler, mit einem großen Paket voller Klöppelspitzen vom böhmischen Schwanenbrückl und Johanneshütte durch den tief verschneiten Winterwald auf dem Weg nach Stadlern war.Der Mann sank fast bis zur Brust in den Schnee ein. Er erreichte schließlich den Grosser-Felsen und dann als höchsten Punkt den Weingartenfels, wo heute der Böhmerwaldturm steht. Als der Schmuggler Richtung Stadlern unterwegs war, bemerkte er frische Spuren im Schnee, die von "Wasserstiefeln" stammten: unzweifelhaft von Grenzwächtern. Weil der Pascher befürchtete, dass sich diese verborgen hielten, trat er wieder den Weg zur Berghöhe an und schaute vorsichtig über den Felsen. Er sah, wie vier Zöllner beisammen standen und je zwei in Richtung Reichenstein und zwei Richtung Schillersteig (Sautreibergasse) weitergingen. Nach einer Wartezeit eilte er den Berg hinunter, um die verlorene Zeit wieder auszugleichen. Doch plötzlich ging der Revolver in seiner Seitentasche los: Er fiel zu Boden und rollte abwärts. Eine Kugel hatte seinen linken Arm durchbohrt, beim Sturz brach er sich auch noch den linken Oberschenkel gebrochen. Der Schmuggler kühlte seine Wunden mit Schnee und hoffte, dass die Zöllner den Schuss gehört hatten. Er stärkte sich inzwischen mit einem mitgeführten Brot und Speck sowie Kornbranntwein. Doch seine Hoffnung auf Entdeckung war umsonst, Kein Mensch wurde auf ihn aufmerksam, obwohl er "seine Not herausschrie"."Der Bergwald schwieg wie ein Grab, alles Wimmern, Beten war umsonst, bis der Abend hereinbrach." Am folgenden Tag soll der Mann aber noch gelebt haben und laut Überlieferung erst die Augen geschlossen haben, als von der Kirche in Plöß und Stadlern her die Glocken ertönten. Einige Frauen aus Plöß jenseits der Grenze und aus Stadlern, so ist überliefert, sprachen an jenem Tag von Geistern, "die mit Geheul und Gewimmer ihr Unwesen auf dem Berg trieben".