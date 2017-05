Vermischtes Schönsee

28.05.2017

(mmj) Ein traumhafter Samstagabend beim Jubiläum der Feuerwehr: Im Bierzelt brachte die bayerisch-rockige Partyband "Münchner G'schichtn" die Stimmung zum Kochen, Trubel herrschte auf dem Festplatz und an den Tischen nahe der Weißbier-Zapfstelle unter freien Himmel. Der laue Sommerabend bescherte der Jubelwehr Gäste aus nah und fern. Da war es allzu verständlich, dass Festleiter Xaver Bayer bei der Begrüßung die Freude ins Gesicht geschrieben war. Viele ehemalige Bewohner aus dem Schönseer Land nahmen das Feuerwehrfest zum Anlass, Freunden und Verwandten mal wieder einen Besuch abzustatten. Ein idealer Treffpunkt war dann das Festgelände, um im oder vor dem Zelt bei einer frischen Maß und einer Brotzeit den Abend zu verbringen. Zahlreiche Vereine und Gruppierungen, die mit einem Besuch ihre Verbundenheit mit der Feuerwehr unter Beweis stellten, waren von den "Münchner G'schichtn" begeistert. Die sechs Münchner Musiker um Frontfrau Denise heizten den Festgästen gehörig ein und versetzten das Zelt in einen Ausnahmezustand. Stimmungsvoll mischten die Festdamen und die Angehörigen der Patenvereine mit, bei denen auch am dritten Tag in Folge keinerlei Ermüdungserscheinungen erkennbar waren. Am Montag kommt es zum Finale des Gründungsfests. Zum Ausklang steht die Coverband "Highline" ab 20 Uhr auf der Bühne, sie zählt zu den Top-Acts der Music-Szene. Und wie in den Tagen zuvor heißt es: Eintritt frei! Bild: mmj