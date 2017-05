Vermischtes Schönsee

15.05.2017

18

0 15.05.201718

Die alte Heimat nicht vergessen - das ist das erklärte Ziel des Vereins "Heimatgemeinde Plöß". Noch lebende Bewohner der Orte Plöß, Rappauf und Wenzelsdorf, aber auch ihre Kinder und Enkel, zeigen dafür weiter besonderes Interesse.

Gedenkorte pflegen

Andacht und Gottesdienst

Austausch mit Fachberaterin

Neuwahlen Vorsitzender: Michael Lutz (Bayreuth); Stellvertreter: Günther Beer (Spardorf); Schatzmeisterin: Anette Malterer-Reichenberger (Waldmünchen); Schriftführerin: Andrea Drachsler (Wackersdorf), Stellvertreterin: Maria Drachsler (Schwandorf); Beiräte: Martin Leibl (Schwarzhofen), Gudrun Wehr (Friedrichshäng), Franz Spichtinger (Wernberg-Köblitz). Kassenprüfer: Mathias und Martin Leibl (Schwarzhofen). (mmj)

(mmj) Michael Lutz, Bayreuth, seit dem vergangenen Jahr kommissarisch als Vorsitzender tätig, leitete die Jahreshauptversammlung im Gasthof Waldblick in Dietersdorf. Im Rückblick seit der Herbstversammlung hob Lutz besonders die Arbeiten am Friedhof in Plöß und am Gedenkstein in Friedrichshäng hervor, zu denen Mitglieder auch eine weitere Anreise auf sich nahmen. Hauptsächlich galt es an beiden Orten Laub abzufahren und die Plätze zu säubern. Das Mähen auf dem Friedhof hat inzwischen Marek Hrusa übernommen.Eine größere Aktion kommt in diesem Monat mit Arbeiten auf dem Areal in Friedrichshäng und im Herbst mit dem Schneiden der Bäume beim Gedenkstein auf die Mitglieder zu. Weiter gibt es Überlegungen, den Platz mit Blumenschalen oder Sträuchern pflegeleicht zu gestalten. Lutz dankte allen, die bei den verschiedenen Einsätzen dabei sind. Er lobte das Engagement von Renate Wild, Gudrun Wehr und Wenzel Licha, die sich um die Sauberkeit bei der neuen Kapelle in Plöß sowie beim Gedenkstein in Wenzelsdorf annehmen.In Plöß wird am kommenden Samstag, 20. Mai, 16 Uhr, bei der Kapelle zu einer Maiandacht eingeladen, am 24. Juni (Johannistag), feiert der Verein einen Gottesdienst. Dieser soll künftig jährlich abwechselnd bei der Kapelle und innerhalb der Grundmauern der Friedhofskirche stattfinden.Michael Lutz erinnerte in seinen Ausführungen an die Gründungsversammlung im September 1989. Damals übernahm Gottfried Leibl den Vorsitz des Vereins und leitete diesen bis zum Frühjahr 2016. In diese Zeit fiel 1990 die Einweihung des Gedenksteins in Friedrichshäng und die Arbeiten am Friedhof in Plöß, der 1993 geweiht wurde. Gesundheitliche Gründe waren für den gebürtigen Plößer Anlass, im vergangenen Jahr sein Führungsamt zur Verfügung zu stellen. Aufgrund seines Engagements wurde Gottfried Leibl bei der Jahreshauptversammlung zum Ehrenmitglied ernannt. Lutz überreichte Leibl die entsprechende Urkunde und als Zeichen des Dankes eine Klöppelarbeit mit einer Darstellung der ehemaligen Plößer Kirchen. Zügig ging unter Leitung von Franz Spichtinger die Neuwahl der Vereinsführung über die Bühne. Michael Lutz wurde dabei zum Vorsitzenden bestimmt (siehe Infokasten).Bürgermeisterin Birgit Höcherl dankte den Mitgliedern für das Engagement, das sie im Gedenken an ihre alte Heimat aufrecht halten. Sie hob dabei den Einsatz von Gottfried Leibl hervor. Besonders anzuerkennen sei der Einsatz bei der Gestaltung des Friedhofs. Wegen der Gestaltung des Platzes in Friedrichshäng empfahl Höcherl, sich mit Kreisfachberaterin Heidi Schmid am Landratsamt Schwandorf in Verbindung zu setzen.Die Herbstversammlung wurde auf Samstag, 7. Oktober, 14 Uhr, im Gasthof Waldblick, Dietersdorf, festgelegt. Zuvor, 13 Uhr, treffen sich die Mitglieder zum gemeinsamen Gottesdienst in der Kirche in Dietersdorf.