Vermischtes Schönsee

12.05.2017

0 12.05.2017

Wer bisher nicht wusste, was man auf einem Bauerndorf braucht, der kennt sich jetzt aus. "Nachhilfe" gab es beim Musikantenstammtisch, ansprechend verpackt mit Hackbrett und Zither.

Vom singenden Pfarrer

Mit Löffel-Begleitung

(mmj) In der Pension "Drei Seerosen" trafen sich die Freunde volkstümlicher Unterhaltung. Bei Blasmusik und Instrumenten wie Steierischer, Zither, Hackbrett und Gitarre wurde es ein gemütlicher Abend. Den Einstieg gaben wie immer die Stammtischmusikanten um Stephan Vogl, in deren Reihen Isabella Bauer aus Altenstadt/Vohenstrauß mit ihrer Trompete ein Gastspiel gab.Margret Bayer (Gitarre), Maria Spitzhirn (Hackbrett) und Monika Bayer, auch bekannt als "Schönseer Moidla", brachten mit ihren Liedern Abwechslung ins Programm. Sie sangen vom Pfarrer der schön singt, dem Bäcker, der die Semmeln nicht zu klein macht, und vom Kraut, das in einem richtigen Bauerndorf zu Mittag auf dem Tisch steht. Das Lied vom Postfrosch, der durch den Wald hüpft, hatten sie ebenso in ihrem Repertoire wie das vom Vogelbeerbaum.Franz Lacher schnallte sich zwischendurch seine Steierische Harmonika um, mit der er die Lieder vom blauen Himmel über das Leben aus der Jugendzeit begleitete.Mundartinterpret Andreas Ebnet führte traditionell durchs Programm, selbstverständlich nicht ohne Geschichten aus seinem Heimatbuch. Dazu gab es den ein oder anderen Witz, und auch für die Erzählung von seinem ersten Einsatz bei der Feuerwehr erhielt er reichlich Beifall.Gerne erfüllten die Musikanten am Stammtisch den ein oder anderen Musikwunsch, ob mit dem Traum von Böhmen, der Polka aus Ellwangen oder der Musik mit Löffel-Begleitung. Der Musikantenstammtisch war bei den "Drei Seerosen" für das Publikum ein echtes Wunschkonzert.