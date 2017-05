Vermischtes Schönsee

16.05.2017

Ein Wiener Ehepaar reist seit zwölf Jahren zum Klöppeln nach Schönsee. Beim 20. Aufenthalt war ein Überraschungsbesuch der Bürgermeisterin inbegriffen.

(mmj) 500 Kilometer einfache Strecke legen Urlauber aus Wien zurück, wenn sie ins Schönseer Land fahren. Edith Woytek hat im Jahr 2005 ihre Leidenschaft zum Klöppeln entdeckt. Ihr Gatte Leopold verbringt die Zeit, während seine Gattin am Klöppelsack beschäftigt ist, beim Spaziergang in der Umgebung. Dabei ist auch das Centrum Bavaria Bohemia mit dem Angebot an Ausstellungen stete Anlaufstelle. Zwanzig Mal haben sie in den vergangenen zwölf Jahren die Reise nach Schönsee angetreten. In der Pension "Drei Seerosen" fühlen sich die beiden Österreicher heimisch und genießen die Ruhe am Hahnenweiher. Besonders erfreut waren sie kürzlich über den unterhaltsamen Abend beim Musikantenstammtisch.Bürgermeisterin Birgit Höcherl begrüßte die Gäste aus der Metropole Österreichs und dankte auch namens ihrer Bürgermeisterkollegen aus Stadlern und Weiding für den oftmaligen Aufenthalt im Schönseer Land. Treue Gäste seien auch immer eine Auszeichnung für die Gastgeber, wofür sie anerkennende Worte an Edith Haberl (Pension "Drei Seerosen") richtete. Sandra Klein von der Touristinformation hatte eine Urkunde und ein Gastgeschenk vorbereitet.