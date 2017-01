Wirtschaft Schönsee

16.01.2017

Musik, Sketch, Barbetrieb - alles war im Faschingskranzl der Dietersdorfer Feuerwehr verpackt. Vorsitzender Sandro Schwarz eröffnete den Abend in den Räumen des Gerätehauses. Viele Vereinsabordnungen waren anwesend, besonders stark waren Feuerwehrler aus Schönsee und Stadlern vertreten.

Bürgermeisterin Birgit Höcherl, Altbürgermeister Hans Eibauer, die Stadträte Michael Ebnet und Reinhard Kreuzer konnte der Vorsitzende ebenfalls willkommen heißen. Im Aufenthaltsraum war für genügend Tanzfläche gesorgt und die Fahrzeughalle war schnell zur Bar umfunktioniert. Zwischendurch gab es statt Tanz eine lustige Einlage bei der, wie alle Jahre, Feuerwehrdamen auf der Bühne ihren Auftritt hatten."Die Weißen sind die Besten" titulierten sie ihren Sketch, bei dem sich die vier als Herren der älteren Generation zum Stammtisch trafen und in Erinnerung an ihre Drang- und Jugendzeit schwelgten. Jetzt aber gehöre die Einnahme von allerlei farbigen Pillen zum Alltag, wobei eben die weißen Tabletten die beste Wirkung zeigen.Das Dou "Ellen und Hans" bat die Besucher zum Tanz. Die Musiker griffen dabei tief in ihre Notenkiste und hatten viele Oldies, darunter von der Straße nach San Fernando oder dass man rote Lippen küssen soll, dabei. Dicht gedrängt ging es an der Theke nach der Bareröffnung zu und so mancher Maschkerer konfrontierte sich gerne mit einem kleinen Feigling und suchte auch die Bekanntschaft mit einem Jack.Eifrig zeigte sich das Küchenpersonal, das mit Getränken und Brotzeiten reichlich für das leibliche Wohl der Gäste sorgte.