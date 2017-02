Wirtschaft Schönsee

08.02.2017

Beim Verbraucher das Bewusstsein für regionale Produkte schärfen - dieses Ziel verfolgt die Erzeugergemeinschaft "land & gut" seit über 20 Jahren. Eine Veranstaltung hat die Mitglieder im vergangenen Jahr besonders gefordert.

Passende Plattform

Vieles im Sortiment Die in der Erzeugergemeinschaft "land & gut" zusammengeschlossenen Anbieter können mit folgendem Sortiment aufwarten: Frischfleisch und Wurstwaren, Wurstprodukte, Honig, Bienenwachskerzen, Honiglikör, Eier, Kartoffeln, frisches Lammfleisch, Lammsalami, Lammleberkäse, medizinisch gegerbte Lammfelle, Fruchtliköre, Eierlikör, Küchl, Rohrnudeln, Schmierkuchen, saisonal Kartoffellebkuchen, Dinkelnudeln, Geschenkkörbe und Bauernbrot.



Außerdem Holzdeko, Körnerkissen, Stoff- und Filztaschen, Wildbret, Eisenbarth-Elixier; Dekoideen aus Hufeisen für Innen und Außen, handgefertigte Glückwunschkarten, Deko aus Vollholz, Acryl und Kupfer, Feuer- und Grillanzünder.

Ein abwechslungsreiches Jahr hat die Erzeugergemeinschaft hinter sich. Für das Vorstandsteam um Vorsitzenden Baptist Grosser ein guter Anlass, um bei einem gemeinsamen Mittagessen und in unterhaltsamer Runde wesentliche Termine Revue passieren zu lassen.Der Vorsitzende dankte den Mitgliedern, die bei den verschiedensten Veranstaltungen ihr Engagement unter Beweis stellten und dazu beitrugen, dass diese gemeistert werden konnten.Der Vorsitzende stellte dabei das Fest zum 20-jährigen Bestehen der Erzeugergemeinschaft auf dem Gelände um den Raiffeisen-Markt in den Vordergrund, das im Mai gefeiert werden konnte. Generell habe sich der Standort Raiffeisen-Markt als idealer Ort für Veranstaltungen von "land & gut" bewährt, wobei Baptist Grosser auch die harmonische Zusammenarbeit mit Geschäftsführer Michael Herrmann und Marktleiter Andreas Ebnet hervorhob.Bei den Forsttagen, beim "Late-Night-Shopping" oder beim Adventsmarkt hatte sich die Erzeugergemeinschaft jeweils in diesem Umfeld bestens präsentieren können. In nächster Zeit ist "land & gut" bei den Forsttagen am Samstag, 18., und Sonntag, 19. Februar, erneut beim Raiffeisen-Markt gefordert. Die Jahreshauptversammlung ist am Dienstag, 14. März, um 19 Uhr, beim "Lindauer Wirt". Fest stehen bereits Termine in diesem Jahr mit der Teilnahme am "Late-Night-Shopping" (27. Oktober) und für den Adventsmarkt (25. November). Ferner erinnerte Vorsitzender Baptist Grosser an die Zusammenkünfte, die jeden zweiten Dienstag im Monat stattfinden.