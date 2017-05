Mit Marschmusik in die Festtage

Wirtschaft Schönsee

26.05.2017

(mmj) Nach drei Schlägen war gestern Abend das erste Fass Festbier von Schirmherr Josef Irlbacher angezapft und das 150-jährige Gründungsfest der Feuerwehr eröffnet. Während des Standkonzerts der Grenzlandblaskapelle Dietersdorf am Rathaus versammelten sich zuvor die Ehrengäste, Jubelwehr und Patenvereine mit den Mitarbeitern von Betrieben aus dem Schönseer Land zum gemeinsamen Abmarsch ins Festzelt. Festleiter Xaver Bayer wünschte allen unvergessliche Festtage. In seiner Begrüßung dankte er den Betriebsinhabern, die es möglich machen, dass aktive Feuerwehrleute bei Alarmierungen ihren Arbeitsplatz verlassen können. Bürgermeisterin Birgit Höcherl richtete Dankesworte an den Festausschuss und alle Helfer, die tatkräftig bei den Vorbereitungen mit anpackten. Schirmherr Josef Irlbacher freute sich besonders über das herrliche Wetter. Die Anwesenheit der zahlreichen Betriebe beweise die Verbundenheit zu ihrer Feuerwehr. Die Grenzlandblaskapelle Dietersdorf hatte die Besucher am gestrigen Abend im Bierzelt mit ihrem Repertoire sprichwörtlich "im Griff"! Heute um 18 Uhr ist Standkonzert am Rathaus, 19 Uhr Totengedenken am Kriegerdenkmal, 19.45 Uhr Marsch ins Festzelt, 20 Uhr Unterhaltungsabend mit der Partyband "Münchner G'schichtn". Sonntag: 6 Uhr Weckruf, 8.30 Uhr Aufstellung zum Kirchenzug, 9 Uhr Festgottesdienst in der Pfarrkirche, anschließend im Festzelt Frühschoppen mit "Bayerisch Blech" und Gelegenheit zum Mittagessen. Um 14 Uhr Festzug, im Zelt unterhält die Blaskapelle Weiding. Ab 19.30 Uhr stehen die "Schlossberger" aus Eslarn auf der Bühne. Bild: mmj