25 Jahre für den Naturschutz

26.04.2017

Seit 25 Jahren steht Klaus Pöhler an der Spitze der Kreisgruppe im Bund Naturschutz mit 1835 Mitgliedern. BN-Landesbeauftragter Richard Mergner würdigte bei der Hauptversammlung in der Schmidt-Bräu-Gaststätte die Verdienste des 70-jährigen Försters aus Penting (Stadt Neunburg vorm Wald) und überreichte ihm eine Ehrenurkunde.

Der Kreisvorsitzende Klaus Pöhler ging ausführlich auf das weitere Programm ein. Er kündigte am Dienstagabend die Teilnahme an der Wasserwoche vom 8. bis 15. Mai im Freilandmuseum an. Die Kreisgruppe werde dabei über den "Schutz der einheimischen Amphibien" informieren. Am 15. Mai findet das traditionelle Ortsgruppentreffen statt, diesmal ab 18 Uhr in der "Sandoase" in Bruck. Den "Tag der Natur" organisieren im Wechsel der Landesbund für Vogelschutz, der Ameisenschutzverein Hirschberg und der Bund Naturschutz. Diesmal ist der LBV an der Reihe, der am 16. Juli ab 14 Uhr auf den ehemaligen Standortübungsplatz Bodenwöhr einlädt.Am 22. Juli wird sich Altlandrat Hans Schuierer in der Kleinbühne "Remise" in Nabburg zum Thema "Heimat" Gedanken machen. Zum Vortrag zeigt Naturfotograf Günter Moser eine Multivisionsshow mit dem Titel "Waldheimat grenzenlos". Am 8. Oktober feiert die Kreisgruppe traditionell das "Goißn-Fest" in Stein. Dort beweiden Ziegen die verbandseigenen Magerrasenhänge. Der Kreisgruppe gehören 16 Hektar Biotop-Flächen, die von Mitarbeitern des Naturparkvereins und ehrenamtlichen Helfern gepflegt werden.Der Verband legt Wert auf Nachwuchsarbeit und unterhält 18 Gruppen mit 405 Kindern. Monika und Herbert Mitschke (Nabburg) sowie Christiane und Peter Pracht erhielten für 30-jährige Mitgliedschaft die Ehrennadel in Silber. Mit 225 000 Mitgliedern habe der Bund Naturschutz in Bayern den Höchststand in seiner 104-jährigen Geschichte erreicht. In der Oberpfalz gehören 16 500 Mitglieder dem Verband an.Landesbeauftragter Richard Mergner vermisst bei der Energiewende Maßnahmen zum Klimaschutz und zum Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs. Er sagt: "Bislang haben wir nur eine Stromwende". Der Bund Naturschutz schaue über den Tellerrand hinaus und setze sich für den Erhalt der Lebensgrundlagen auch in den Entwicklungsländern ein.Bei den Neuwahlen wurde Kreisvorsitzender Klaus Pöhler im Amt bestätigt. Dem Vorstand gehören ferner an: zweiter Vorsitzender Arnold Kimmerl (Pfreimd), Schatzmeister Jürgen Bauer (Schwandorf), Schriftführer Ludwig Comanns (Burglengenfeld) sowie die Beisitzer Monika Mitschke (Nabburg), Josef Merkl (Zangenstein) und Peter Pracht (Schwandorf). Elisabeth Stangl (Nittenau) vertritt die Kreisgruppe bei der Landesdelegiertenversammlung.