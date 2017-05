Freizeit Schwandorf

04.05.2017

(ch/exb) Seit dem Stadtjubiläum 2006 ist aus dem Volksfestumzug eine kleine Tradition geworden. Wer in diesem Jahr noch mitmachen will, hat noch Gelegenheit, sich anzumelden. Schließlich muss die Stadt ja wissen, wie viel Mass Freibier sie beim Festwirt bestallen darf.

Die schriftliche Einladung des Oberbürgermeisters an alle Schwandorfer Vereine habe große Resonanz gezeigt, teilte das Rathaus mit. Organisatorisch läuft der Festzug am Samstag, 3. Juni, wie in den vergangenen Jahren ab. Das heißt, dass die Vereine mit Ehrengästen - musikalisch begleitet von den vier Schwandorfer Blaskapellen - um 15.30 Uhr von der Augustinstraße über den Marktplatz ins Festzelt auf den Krondorfer Anger ziehen werden. Jeder Festzugteilnehmer erhält eine Maß Freibier als kleines Dankeschön fürs Mitmachen. Uniformen, Trachten und Fahnenabordnungen sind ausdrücklich erwünscht. Verbindliche Meldungen von Vereinen mit konkreter Teilnehmerzahl können noch bis spätestens Mittwoch, 17. Mai, an die Stadt Schwandorf gerichtet werden.Zuständig ist das Haupt- und Presseamt. Aus organisatorischen Gründen können spätere Meldungen nicht berücksichtigt werden. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 09431/45-125, Fax 45-242 oder Mail: riedhammer.karola@schwandorf.de