02.05.2017

Karin Rothkegel verkauft an ihrer Tankstelle an der Nürnberger Straße nicht nur Benzin und Shop-Artikel, sondern auch Angelkarten und Tickets für den Bootsbetrieb an der Naab. Die Esso-Tankstelle ist damit eine Art Außenstelle des Tourismusbüros geworden. Dort können sich Urlauber und Einheimische die Ruderboote der Stadt ausleihen. Den bevorstehenden Start der Rudersaison nahm Johannes Lohrer, der Leiter des Schwandorfer Tourismusbüros, zum Anlass, Karin Rothkegel für ihr ehrenamtliches Engagement zu danken. Er überreichte ihr nicht nur einen Blumenstrauß, sondern auch zwei neue Schwimmwesten, die mit verliehen werden.

Der Bootsverleih an der Naab, im Jahr 2000 vom damaligen Tourismusverein aus der Taufe gehoben, werde immer beliebter, so Karin Rothkegel. Im vergangenen Jahr nutzten etwa 80 Gäste das Angebot. Tendenz steigend. Dabei halten sich Einheimische und Touristen in etwa die Waage. Für Johannes Lohrer ist der Bootsverleih ein wichtiger Mosaikstein bei dem Versuch, die Stadt Schwandorf im Oberpfälzer Seenland zu positionieren. "Zum Thema Wasser, das bei der Vermarktung die entscheidende Rolle spielt, gehören eben auch die Flüsse", sagt er. Nachdem der Bauhof die drei städtischen Boote wieder auf Vordermann gebracht hat, steht dem Rudervergnügen nichts mehr im Wege. Ab dieser Woche kann es losgehen. Die Gebühren pro Boot reichen von 2,50 Euro für die Stunde bis zu 25 Euro für eine Tagesmiete. Kontakt: Esso Station Rothkegel, Nürnberger Straße 9, Telefon 09431/2480.