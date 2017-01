Ball der Landwirtschaft in der Nordgauhalle - Kartenverlosung

30.01.2017

Schwandorf/Nabburg. Der Bayerische Bauernverband und der Verband für landwirtschaftliche Fachbildung (VLF) im Landkreis Schwandorf veranstalten auch heuer wieder gemeinsam einen Faschingsball. Er steigt am Samstag, 4. Februar, um 20 Uhr in der Nordgauhalle in Nabburg. Saaleinlass ist bereits um 19 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt neun Euro.

Zur Unterhaltung und zum Tanz spielt die Kapelle "Spritztour - die Band mit Drive", eine Gruppe aus dem Raum Schwandorf. Die Volkstanzgruppe der Bayerischen Jungbauernschaft Schwandorf hat unter der Regie von Peter Hetzenecker aus Schwandorf-Neuried einige Tänze einstudiert und möchte sie einem großen Publikum präsentieren. Die gesamte Bevölkerung ist eingeladen, mit den Landwirten und ihren Freunden ein paar vergnügliche Stunden zu erleben. Tischreservierungen nimmt der Bayerische Bauernverband in seiner Geschäftsstelle in Schwandorf (Telefon 09431/71740) entgegen.Die Lokalredaktion unserer Zeitung "Der neue Tag" verlost dreimal zwei Freikarten für den Ball. Wer sie gewinnen möchte, schreibt bis zum Donnerstag, 2. Februar, 12 Uhr, eine E-Mail unter dem Stichwort "Ball der Landwirtschaft" und mit Angabe der Postanschrift an die Adresse nabgewinn@oberpfalzmedien.de