Freizeit Schwandorf

26.04.2017

8

0 26.04.2017

Der wichtigste Tagesordnungspunkt bei der Frühjahrsversammlung des Gartenbau- und Ortsverschönerungsvereines Ettmannsdorf sollte die Neuwahl des kompletten Vorstands sein. Weil sich allerdings trotz intensiver Bemühungen im Vorfeld kein Nachfolger für den scheidenden Vorsitzenden Georg Großer finden ließ und auch in der Versammlung keiner bereit war, das zeitintensive Amt zu übernehmen, wurde die Wahl vertagt.

Noch ein halbes Jahr

Rund um die Kirche

Bis zur Herbstversammlung im November hat sich der Verein nun Zeit genommen. Bis dahin sollte es möglich sein, die Aufgaben des Vorsitzenden auf eine oder mehrere Personen zu übertragen, so die Einschätzung der Versammlung. Der stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende Hans-Dieter Betz redete den Mitgliedern ins Gewissen, alles zu tun, um eine drohende Vereinsauflösung abzuwenden. Zu dieser allerletzten Maßnahme würde es kommen, wenn kein neuer Vorstand gefunden wird. Das geschilderte Szenario soll auf jeden Fall vermieden werden, waren sich die Mitglieder einig.Georg Großer steht seit Herbst 2003 an der Spitze des 291 Mitglieder zählenden GOV Ettmannsdorf. Zunächst hatte er kommissarisch das Amt übernommen, dann wurde er bei der Jahreshauptversammlung 2004 gewählt. Bereits in den Jahren 2012 und 2013 hatte er angekündigt, sich aus beruflichen und privaten Gründen nicht mehr zur Wiederwahl zu stellen. Nun erklärte er sich aber bereit, ein weiteres halbes Jahr die Vorstandsgeschäfte zu führen.Größere Veranstaltungen werden in diesem Zeitraum nicht stattfinden, nachdem es kein Grillfest geben wird. Die Planungen für das Kartoffelfeuer übernimmt der weitere Vorstand. Das abgelaufene Vereinsjahr war geprägt von Arbeitseinsätzen rund um die Kirche oder bei der Streuobstwiese. Mit zwei Mannschaften beteiligte sich der GOV an der Dorfmeisterschaft des Schützenvereines und räumte dabei erste und zweite Plätze ab. Im Juni gab es eine Zugfahrt zur Landesgartenschau nach Bayreuth. Das Grillfest musste aufgrund fehlender Helfer abgesagt werden. Für das Kartoffelfeuer im September war alles vorbereitet, dann setzte der große Regen ein. Kurzerhand wurde das Treffen in das Gerätehaus verlegt. Den Jahresabschluss bildete die Dorfweihnacht mit dem Nikolausbesuch. Weil nur wenige Kinder gekommen waren, wurden die übrigen Päckchen an das Altersheim und die Tafel gespendet.