27.01.2017

21 Moarschaften, klirrende Kälte, flottes Eis: Die Klardorfer Dorfmeisterschaft der Stockschützen auf dem Kammerweiher war ein Turnier, wie es sich die Sportler vorstellen. Die Favoriten lagen vorne.

Bei idealen Wetterbedingungen nahmen 21 Moarschaften an der Klardorfer Dorfmeisterschaft im Eisstockschießen teil. Die Freude war den Sportlern anzumerken: Nach einer fünfjährigen Pause konnte das Turnier endlich wieder auf dem "natürlichen" Untergrund stattfinden. Den Titel holten sich souverän die Eisstockschützen des TSV Klardorf. Organisiert wurde das Turnier erstmals vom Klardorfer Burschenverein Almenrausch.Wie beliebt dieses Turnier ist, das früher alljährlich vom Stammtisch "Feuchtes Eck" ausgerichtet wurde, zeigte das große Teilnehmerfeld - obwohl die Dorfmeisterschaft relativ kurzfristig terminiert wurde. Pünktlich um 9 Uhr eröffnete am Samstag der Vorsitzende des Burschenvereins, Florian Mulzer, den Wettbewerb. Eingeteilt in zwei Gruppen gingen die Teams an den Start. Nach der Gruppenphase qualifizierten sich zwei Teams jeder Gruppe für die Halbfinals. Es gab bereits in den Gruppenspielen spannende Paarungen mit manch überraschenden Ausgang. Während einige Moarschaften verbissen um jeden Stock und das Weiterkommen kämpften, stand bei den anderen allein der Spaß und das Dabeisein im Vordergrund. Für die Endrunde qualifizierten sich schließlich die Mannschaften Stammtisch "Feuchtes Eck", "Touchdown", die TSV-Stockschützen und der Motorrad Club Klardorf.In den Halbfinalrunden schieden "Touchdown" und "Motorradclub" aus. Das Endspiel kampfbetont zwischen den TSV-Stockschützen (Karl Wein, Dietmar Wein, Rolf Bemmerl und Stefan Krüger) und dem Stammtisch "Feuchtes Eck" (Joachim Deinzer, Stefan Bauer, Thomas Beer und Georg Huber) ausgetragen, wobei die TSV-Stockschützen sich souverän mit 27:9 durchsetzten. Den dritten Platz belegte der Motorrad Club vor "Touchdown". Die weiteren Plätze gingen an die Aschermittwochsgesellschaft vor den Alten Herren des TSV, dem Burschenverein und den Oldtimerfreunden.