Freizeit Schwandorf

24.01.2017

Vor elf Jahren war die Naab zum letzten Mal zugefroren. Der Dauerfrost der letzten Tage macht das Eis wieder tragfähig. Klar, dass die passionierten Sportler am Wochenende ihre Stöcke aus dem Keller holten und sich zum Eisstockschießen trafen.

Bei herrlichem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen um den Nullpunkt bildeten sich schnell Moarschaften, die im Wechsel versuchten, den Stock möglichst nahe an die "Daube" heran zuschießen. Stockschützen betreiben ihr Hobby durchaus ernsthaft. Es geht dabei nicht nur um die Ehre, sondern immer auch um ein paar Cent, die Runde für Runde hin und her wechseln. Auch die Kinder trieb es am Wochenende zum Schlittschuhlaufen und Hockeyspielen aufs Eis. Der Winterspaß für Jung und Alt soll in den nächsten Tagen anhalten.