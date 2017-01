Freizeit Schwandorf

30.01.2017

"Ich verstehe alles im Deutschunterricht, aber ich kann mit niemandem sprechen." Mit dieser Klage steht Amina nicht allein. Alle in ihrer Klasse, die im Pfarrheim auf dem Kreuzberg unterrichtet wird, stehen vor einer ähnlichen Zwickmühle. Da hatte Hans Schuierer eine Idee.

Wir würden gerne mit euch netten Bayern leben und nicht neben euch. Saido, Flüchtling

Damit kein Missverständnis aufkommt: Hans Schuierer, das ist in diesem Fall nicht der Altlandrat, obwohl der der Flüchtlings-Integration bekanntlich auch positiv gegenüber steht. Nein, dieser Hans Schuierer ist der Öffentlichkeit über ein andersgeartetes Engagement bekannt geworden.Der 66-jährige, pensionierte Volksschullehrer hat sich 2008 zu einer Spenden- und Hilfsaktion inspirieren lassen. "Der Brennende Dornbusch" heißt sie und hat zwischenzeitlich Kindern in Indien und Afrika geholfen. Seit geraumer Zeit ist Schuierer Dozent und gibt Deutschunterricht. Über seine Erfahrungen dabei berichtete Schuierer, der schon zahllose Unterrichtsstunden in Wackersdorf und Steinberg am See abgehalten hat, wie folgt: "Die Leute sind durchwegs sehr neugierig und aufgeschlossen. Es sind Schüler, mit denen es sehr viel Freude macht zu arbeiten." Er hob hervor, wie wichtig zwischenmenschliche Beziehungen für den Lernerfolg seien.Momentan hat er im Auftrag des Kolping-Bildungswerks in Schwandorf mit einer Klasse Erwachsener zu tun, die sich jeden Vormittag im Pfarrzentrum auf dem Kreuzberg trifft, um gemeinsam zu lernen. Sie haben fast alle bereits Wohnungen, was zwar gut ist, weil sie nicht mehr in Unterkünften leben müssen. Der Nachteil liegt auf der Hand: Man ist vereinzelt und über den ganzen Landkreis verteilt. Der Kontakt zu Deutschen ist nicht einfach.Seit einem Jahr lernen die Frauen und Männer zusammen mit Hans Schuierer die deutsche Sprache und einige von ihnen sind schon recht versiert - auf dem Niveau B1. Das bedeutet, man kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit geht. Überdies kann der Schüler die meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet und sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern.Das ist schon ziemlich viel. Die Flüchtlinge, viele von ihnen Syrer, würden aber gerne mit Deutschen in Kontakt kommen, um ihre Kenntnisse zu perfektionieren. Amina meint: "Ich verstehe alles im Deutschunterricht aber ich kann mit niemandem sprechen! Ali und ich sind so alleine, ich kann nicht mit meinem Spiegel sprechen!" Ali ergänzt: "Ich bin ein Hobbykoch und meine Frau Amina bastelt gerne Schmuck.""Wir gehen alle jeden Morgen um 7.30 Uhr auf den Kreuzberg zu Kolping in den Deutschkurs. Dort lernen wir mit unserem Lehrer Hans Schuierer die deutsche Sprache, aber dann ist Endstation", bedauert die hilfesuchende Gruppe, "wir können mit niemanden Deutsch sprechen außer unserem Lehrer."Falls also jemand Zeit und Lust hat, mit dem einen oder anderen aus der Gruppe Gespräche zu führen oder spazieren zu gehen, der kann sich an Kolping in der Bellstraße 4a in Schwandorf wenden, Frau Wirth, Gruppe Schuierer, Tel. 09431/7985419. Oder, um es mit den Worten von Saido zu sagen, auch einem der Schüler: "Wir würden gerne mit euch netten Bayern leben und nicht neben euch."