Oberbürgermeister zapft das erste Fass an

Schwandorf

01.05.2017

01.05.2017

Der Florianstag der 16 Schwandorfer Feuerwehren wird heuer von der Feuerwehr Haselbach ausgerichtet. Dabei werden auch die beiden neuen Einsatzfahrzeuge der Haselbacher eingeweiht. Die Landjugend wirkt am Dorffest mit und lädt am Vorabend, Freitag, 5. Mai, zu einer "Dschungelparty" ein. Oberbürgermeister Andres Feller zapfte bei der Bierprobe im Feuerwehrhaus das erste Fass Bier an, dankte dem Festausschuss für die Vorbereitung und wünschte dem Fest einen guten Verlauf.

Verkaufsleiter Peter Neidl von der Schlossbrauerei Naabeck beschrieb das Bier als ein "goldfarbenes vollmundiges Kellerbier mit einem Alkoholgehalt von 5,1 Prozent". Die Bierprobe klang mit einer Brotzeit beim Kirchawirt aus. Das Fest startet am Samstag um 16.30. Um diese Zeit ist Aufstellung mit einem Kirchenzug an der Heldmann-Halle, um 17 Uhr folgen Gottesdienst mit Fahrzeugsegnung, Festzug durchs Dorf und das Dorffest. Es spielt die Neukirchner Blasmusik, ab 20.30 Uhr heizt die Band "Quertreiber" ein.