Opferhilfe braucht langen Atem

Freizeit Schwandorf

27.01.2017

8

0 27.01.2017

26 Jahre lang leitete Heinrich Poidl (67) zusammen mit seiner Frau Maria die Außenstelle des "Weißen Rings" im Landkreis und leistete traumatisierten Opfern von Gewalt Beistand. Gespräche halfen da genauso wie die Begleitung zu Polizei, Ärzten, Anwälten und Behörden.

Der Landesvorsitzende des gemeinnützigen Vereins, Josef Wittmann, verabschiedete den langjährigen Mitarbeiter am Freitag während einer Feierstunde im Landratsamt. Eine Krankheit zwang Heinrich Poidl im August 2015 zum Rückzug. Die Außenstelle Amberg sprang damals ein und übernahm vorübergehend die Betreuung im Landkreis Schwandorf. Mit Peter Augustin übernimmt nun ein neuer Mann die Außenstelle Schwandorf. Der 60-jährige pensionierte Kriminalhauptkommissar wohnt in Maxhütte-Haidhof, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Wie bei der Familie Poidl, so lässt sich auch Peter Augustin von seiner Frau Margot unterstützen. Als ehemaliger Richter weiß Landrat Thomas Ebeling: "Die Öffentlichkeit erfährt vieles über den Täter, aber kaum etwas über das Opfer". Oberbürgermeister Andreas Feller kann sich vorstellen, "in welch menschliche Abgründe die Mitarbeiter des Vereins oft blicken müssen". MdL Franz Schindler ist sich im Klaren: "Trotz Prävention wird sich Leid niemals ganz verhindern lassen". Darum müsse der Staat die Opferhilfe stärken. Staatsministerin Emilia Müller sieht in der Arbeit des "Weißen Rings" einen Beweis für Mitmenschlichkeit, Solidarität und Zivilcourage. Gerade in Bayern könne sich der Bürger zwar "sicher fühlen, aber nie sicher sein". Die Anschläge in Ansbach, Würzburg und München hätten in der Bevölkerung zu Veränderungen geführt.Heinrich Poidl ist mittlerweile 35 Jahre lang Mitglied im Verband und hat für seine Arbeit die Bundesverdienstmedaille erhalten. Sein Nachfolger Peter Augustin hat es sich zum Ziel gesetzt, den Mitgliederstand von aktuell 47 auszubauen. Er ist über die Nummer 0151/55 164 797 oder per Mail an 7peter57@online.de zu erreichen.