Ortsbild stets im Blick

26.04.2017

Die Pflege der Grünanlagen im Dorf gehört zu den Hauptaufgaben des Gartenbau- und Ortsverschönerungsvereins Gögglbach. Dass das gesellschaftliche Leben nicht zu kurz kommt, belegte der Bericht von Vorsitzendem Markus Zitzler bei der Jahreshauptversammlung.

Hotel für Insekten

Graben verfüllen

Im Gasthaus Haunersdorfer zog er eine positive Bilanz des abgelaufenen Vereinsjahres. Um die Aufgaben erledigen zu können, müssen die Mitglieder ab 2018 etwas tiefer in die Tasche greifen. Der Beitrag erhöht sich auf 10 Euro im Jahr, für Zweit-Mitglieder aus der Familie auf 6 Euro. Agnes Feuerer aus Bruck referierte zum Thema "Schatten im Garten - ein Problem, kein Problem".Zitzler berichtete von den Arbeiten auf den städtischen Flächen in den Ortsteilen Gögglbach und Naabsiegenhofen sowie an den Grünanlagen um die beiden Kirchen. Für die Mitglieder wurde Schnittgut gehäckselt. Sein besonderer Dank galt dem Pflegedienst in den beiden Ortsteilen. Dank zollte er auch den Gartenbesitzern für die Pflege der Grünstreifen. Neu gestaltet wurde die Grünanlage beim Anwesen Bäuml, um das Felskreuz wurden Pflastersteine verlegt.Dem Verein gehören derzeit 118 Mitglieder an. Das gesellschaftliche Leben kam nicht zu kurz, führte die Schriftführerin Constanze Zitzler aus. So bot der Verein eine Familienwanderung und eine Adventsfeier an und mit der Feuerwehr wurde der Christkindlmarkt in Friedrichshäng besucht. Bei der Familienwanderung wurde der Wettbewerb der Kinder, "wer hat die größte Gemüsezwiebel" prämiert. Beim Eisstockturnier belegte der Verein den 5. Platz. Die Musikantensitzweil kam wieder sehr gut an. In seinem Ausblick verwies der Markus Zitzler auf einige Termine. Mit den Kindern wird am 20. Mai das Insektenhotel in Naabsiegenhofen aufgestellt. Die diesjährige Tagesfahrt führt nach Wunsiedel, Waldsassen und zum Kloster Speinshart am 11. Juni. Die Familienwanderung ist am 17. September. Die Herbstversammlung ist für den 26. Oktober und die Adventsfeier für den 2. Dezember terminiert. Einen zufriedenstellenden Kassenbericht legte Maria Kammerl der Versammlung vor.Oberbürgermeister Andreas Feller sprach den Mitgliedern Dank und Anerkennung für die gepflegten Anlagen und Anwesen aus, die ein Aushängeschild für den Verein und für die Ortschaft seien. Die Stadt sei auf die Hilfe des Gartenbau- und Ortsverschönerungsvereins angewiesen, um die öffentliche Plätze in den beiden Orten sauber zu halten. Anerkennung sprach er vor allen den Vorstandsmitgliedern für das reibungslos funktionierende Vereinsleben aus.Die Mitglieder regten die Gestaltung des Dorfplatzes in Naabsiegenhofen durch die Kommune an. Eine weitere Bitte an den OB war die Verfüllung des Grabens neben der Kreisstraße. Dadurch könnten die Schulkinder ohne Gefahr zum Bushäuschen gelangen. Feller sagte in beiden Fällen seine Unterstützung zu. In ihrem Vortrag zeigte Agnes Feuerer auf, dass schattige Plätze im Garten kein Problem sein müssen. Mit Farnen, Blumen, Stauden und Zwiebelpflanzen ließen sich schattige Plätze sehr gut gestalten, so die Referentin. Mit einer Präsentation gab sie den anwesenden Mitglieder dafür Anregungen.