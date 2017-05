Freizeit Schwandorf

05.05.2017

19

0 05.05.201719

"Heute ist es ja zehn Grad wärmer als letztes Jahr," scherzte Oberbürgermeister Andreas Feller am Freitag im Erlebnisbad. Zur Eröffnung 2016 war es bitter kalt, die Saison lief mit knapp 200 000 Besuchern dennoch gut, weil August und September noch schöne Wochen brachten. Wie das Wetter heuer wird, weiß niemand. Nur zwei Sachen sind sicher: Das Erlebnisbad eröffnet am heutigen Samstag seine Pforten und die Mitarbeiter haben die Anlage wieder top in Schuss gebracht.

Zeiten und Preise Das Erlebnisbad ist ab heute täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. An Schlechtwettertagen ist das Bad von 9 bis 12 Uhr und von 16.30 bis 20 Uhr offen. Kassenschluss ist jeweils um 19 Uhr.



Der Eintritt kostet 3,80, ermäßigt 2,30 Euro. Kinder bis 6 Jahre müssen nichts bezahlen. Schulen und Behörden bezahlen 2 Euro pro Person. Der Feierabendtarif (ab 17.30 Uhr) liegt bei 2,30 Euro. Die Saisonkarte für Erwachsene kostet 65 Euro, ermäßigt 40 Euro. Die Familienkarte für die Saison kostet 100 Euro. Daneben gibt es Jahreskarten, die für Hallen-und Freibad gültig sind und 140 Euro, ermäßigt 90 Euro und für Familien 248 Euro kosten. (ch)

Dafür gab's am Freitag ein dickes Lob vom Oberbürgermeister und von stellvertretendem Bäderleiter Gottfried Dirmeier. Seit Mitte März ist das Team aus 10 bis 15 Frauen und Männern dabei, die Anlagen wieder auf Vordermann zu bringen. Die Technik wurde entsprechend gewartet, nach dem langen Winter waren auch einige Fliesenarbeiten notwendig. Dafür waren auch einige Überstunden fällig. Eine Hecke fiel dem Frost zum Opfer und wurde durch eine bepflanzte Gabionenwand ersetzt.Am Freitagabend schloss das Hallenbad in Dachelhofen seine Pforten für diese Saison. Normalerweise lässt sich das Bäderteam immer eine Woche Frist, bis dann das Erlebnisbad öffnet. Der Kälteeinbruch im April habe die Arbeiten aber verzögert, erklärte Dirmeier am Freitag. Deshalb wurde es auch nichts mit dem üblichen Eröffnungs-Datum am 1. Mai.