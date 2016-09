Freizeit Schwandorf

21.09.2016

Einen zünftigen Abend erlebten die zahlreichen Besucher beim Volkstanz der Oberpfälzer Volksmusikfreunde im Turmrestaurant Obermeier in Klardorf. Zum ersten Mal spielte die bekannte Kapelle "G'steckenriebler" aus Straubing im Landkreis Schwandorf zum bayrischen Tanz auf. Tänzer aus der Region sowie aus Franken, Nieder- und Oberbayern ließen sich am Samstag nicht lange bitten und strömten bei jeder Runde auf die Tanzfläche. Walzer, Polka und Zwiefache gehörten ebenso zum Repertoire wie Salzburger Dreher, Niederbayrische Mazurka und der Fensterltanz. Die nächste Tanzgelegenheit ist an Silvester dann mit den Regensburger Wirtshausmusikanten. Platzreservierung ist bereits möglich unter Telefon 09431/4 11 20 .