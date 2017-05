Freizeit Schwandorf

02.05.2017

Veranstalterin Ildiko Hummel strahlte am Sonntag mit der Sonne um die Wette. Rechtzeitig zur Eröffnung der "Schwandorfer Gartentage" stiegen die Temperaturen.

Das schöne Wetter und das vielseitige Angebot lockten am Wochenende die Massen in den Stadtpark. Am Eingang bildeten sich lange Schlangen.Unter dem Thema "Garten, Haus und Kunst" präsentieren sich Gärtnereien aus nah und fern gemeinsamen mit Vertretern alter Handwerkskünste. Zum Beispiel Korbflechter, Drechsler, Weber und Schmiede. Die 73 Aussteller postierten sich entlang der Wege und zeigten Pflanzen, Gefäße, Gartenkunst, Gartenmöbel und Geräte. Am Ende stimmten für sie auch die Umsätze, denn die Leute kauften kräftig ein. Die Veranstalterin hatte den Gästen "ein erlebnisreiches Wochenende mit einem besonderen Flair" versprochen und Wort gehalten. Die Aussteller waren voll des Lobes über die grüne Oase mitten in der Stadt. Zum Programm gehörten Fachvorträge, Musik und "Kulinarisches aus der Region". Die Besucher erfuhren Wissenswertes über den Rhododendron, Wildkräuter sowie die Heilkraft der Bäume und konnten sich an einer Feng-Shui-Führung durch den Park beteiligen.Gunther Stangl vom gleichnamigen Garten- und Landschaftsbauunternehmen in Nittenau befasste sich mit dem Thema "Wasser im Garten" und machte Vorschläge zur Gestaltung von Gartenteichen, Springbrunnen und Natursteinmauern. Norbert Riemer aus Uettingen steht im Guinessbuch der Rekorde mit der "kleinsten rauchbaren Pfeife". In Schwandorf fuhr er mit dem Fahrrad durch den Park und pries dabei wortgewaltig seine Unikate aus Edelhölzern an.