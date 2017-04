Freizeit Schwandorf

27.04.2017

Das Wetter könnte ideal werden für die "Schwandorfer Gartentage" am Wochenende im Stadtpark. Sonne und angenehme Temperaturen sagen die Meteorologen voraus. Sehr zur Freude von Veranstalterin Ildiko Hummel und den über 70 Ausstellern, die sich für die Premiere angemeldet haben.

Unter dem Thema "Garten, Haus und Kunst" präsentieren sich Gärtnereien aus nah und fern gemeinsamen mit Vertretern alten Handwerks. Zum Beispiel Korbflechter, Drechsler, Weber und Schmiede. Die Aussteller postieren sich entlang der Wege und zeigen Pflanzen, Gefäße, Gartenkunst, Gartenmöbel und Geräte. Eröffnung ist am Samstag um 12 Uhr. Abends geht es bis 19 Uhr. Am Sonntag und Montag sind die Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 4 Euro. Kinder haben freien Zutritt. Für sie ist ein Karussell aufgebaut. Die Veranstalterin verspricht den Gästen "ein erlebnisreiches Wochenende mit einem besonderen Flair". Zum Rahmenprogramm gehören Fachvorträge, Musik und "Kulinarisches aus der Region". Die Besucher erfahren Wissenswertes über den Rhododendron, Wildkräuter sowie die Heilkraft der Bäume und können sich an einer Feng-Shui-Führung durch den Park beteiligen.Gunther Stangl vom gleichnamigen Garten- und Landschaftsbauunternehmen in Nittenau befasst sich mit "Wasser im Garten" und macht Vorschläge zur Gestaltung. Norbert Riemer (Uettingen) steht im Guinessbuch mit der "kleinsten rauchbaren Pfeife". Er wird er sie und weitere Unikate vorstellen.