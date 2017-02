Tragende Säulen der Gesellschaft

Freizeit Schwandorf

10.02.2017

"Die Geehrten sind Vorbild und Stütze unserer Gesellschaft", sagte Landrat Thomas Ebeling. Er verlieh "Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten für Verdienste von im Ehrenamt tätigen Frauen und Männern".

Bei der Feierstunde im Sitzungssaal des Landratsamtes überreichte Thomas Ebeling am Freitagnachmittag zehn verdienten Landkreisbürgern das Ehrenzeichen mit Urkunde. Zu ihnen gehört Josef Anzer aus Nabburg, der für seine jahrzehntelange Tätigkeit beim SV Diendorf als aktiver Fußballer, Trainer, Betreuer und Schiedsrichter sowie Vereinswirt und ehrenamtlicher Funktionär seit 1976 geehrt wurde. Irene Frey aus Teublitz hat sich große Verdienste bei der Arbeiterwohlfahrt, bei der SPD, der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen und der Feuerwehr erworben. Josef Pritschet aus Burglengenfeld gehört zu den tragenden Säulen der Blaskapelle Dietldorf. Heinz Schultes aus Neunburg vorm Wald kann auf vier Jahrzehnte Ehrenamt im Schützenwesen zurückblicken. Elisabeth Stauber aus Schwandorf engagiert sich im Diakoniezentrum in einer Freizeitgruppe und der "Teestube" und ist Anlaufstelle für Menschen mit Behinderung. Seit 1986 ist Margarete Stich ehrenamtlich in der Gruppenarbeit der Außenstelle Schwandorf des Sozialpsychiatrischen Dienstes tätig. Josef Süß aus Nittenau wurde für sein jahrzehntelanges Engagement bei der Faschingsgesellschaft "Allotria" Nittenau und beim TSV Nittenau geehrt.Erhard Tauer macht sich seit Jahrzehnten um den Musikverein Dachelhofen als Dirigent, Ausbilder und musikalischer Leiter verdient. Seit 2008 ist er auch Vorsitzender des Fördervereins. Michael Welnhofer aus Oberviechtach stellte seine ganze Kraft in den Dienst des Ehrenamtes als Sportfunktionär, bei der Arbeiterwohlfahrt sowie als Stadt- und Kreisrat. Er legte den Grundstein für die Faschingsgesellschaft und gründete 1994 die Tanzgruppe AWO "Grün-Weiß" Oberviechtach. Elfriede Zenger aus Wernberg-Köblitz hat sich als Seniorenbeauftragte, Mitarbeiterin in der Pfarrei St. Josef, als Gründungsvorsitzende der Frauen-Union sowie als Vorstandsmitglied im CSU-Verband Verdienste erworben.MdB Marianne Schieder, die Landtagsabgeordneten Franz Schindler und Joachim Hanisch sowie Oberbürgermeister Andreas Feller gratulierten auch und bedankten sich für das ehrenamtliche Engagement.