Freizeit Schwandorf

04.05.2017

04.05.2017

Mal sehen, ob das Wetter noch ein bisschen Einsehen zeigt: Am Sonntag, 7. Mai, findet am Marktplatz der traditionelle Schwandorfer "Mai-Markt" statt. Außerdem dürfen am Sonntag die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr öffnen.

Das Ordnungsamt der Stadt hat zu diesem Jahrmarkt wieder zahlreiche Fieranten mit einem vielfältigen Warenangebot - unter anderem Bekleidung, Lederwaren, Schmuck, Seife, Süßwaren sowie Imbisse - zugelassen. Für ein besonderes Einkaufserlebnis am Mai-Markt werden wieder Teile der Innenstadt zur Fußgängerzone. Am verkaufsoffenen Sonntag sind folgende Straßen im Innenstadtbereich für den Gesamtverkehr gesperrt: Die Friedrich-Ebert-Straße ab dem Wendelinplatz über den Marktplatz bis zur "Beer-Kreuzung", die Bahnhofstraße ab dem Schlesierplatz, die Breite Straße, Rathausstraße sowie die innere Ettmannsdorfer Straße zwischen Adolf-Kolping-Platz und Breite Straße. Die Zufahrt in die Spitzwegstraße werde für Anlieger ermöglicht, teilte die Stadt mit.