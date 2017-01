Kultur Schwandorf

18.01.2017

22

0 18.01.201722

Am 31. Oktober 2017 jährt sich zum 500. Mal die Veröffentlichung der 95 Thesen, die Martin Luther der Überlieferung nach an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg schlug. Im Landkreis Schwandorf gibt es dazu ein breitgefächertes Angebot an Veranstaltungen und besonderen Gottesdiensten. Die nennen sich unter anderem "Kanzeltausch". Nachfolgend von Nord nach Süd ein Ausschnitt aus den Programmen.

Zur Landesausstellung

"Alles Hussiten"

Wernberg-Köblitz orientiert sich nach Weiden, "weil wir nichts eigenes machen", wie Pfarrer Georg Hartlehnert erklärt. In Weiden wird es unter anderem am 20. März in der Max-Reger-Halle "Martinus Luther" geben, ein Schauspiel von John von Düffel mit Live-Musik über "Anfang und Ende eines Mythos 1517 - 2017". Wie Luther wurde, was er war - und wie Luther aufhörte, Luther zu sein - so beschreibt der Autor seinen Ansatz.Die Kirchengemeinde Pfreimd-Nabburg hat sich mit der Schwarzenfelder Gemeinde zusammengetan, um nach Coburg zu fahren. Dem Jahresmotto verpflichtet begibt man sich auf Luthers Spuren und unternimmt am Samstag, 1. Juli, einen Ganztagsausflug nach Coburg zur Landesausstellung "Ritter, Bauern, Lutheraner". Geplant sind eine Führung durch die Ausstellung, eine Stadtführung und Zeit für Pausen und Essen. Martin Luther lebte im Jahr 1530 während des Augsburger Reichstages auf der Veste Coburg.Am Faschingsdienstag, 28. Februar, steht in Schwarzenfeld ein Kabarettabend mit Oberkirchenrat Karl-Heinz Röhlin aus Nürnberg auf dem Programm. "Alles in Luther!" ist der Auftritt betitelt, mit dem Röhlin schon einige gute Kritiken erhalten hat. Die Veranstalter laden um 19 Uhr in das Gemeindehaus der Christuskirche ein. In Schwandorf , wo diese Tage ein Flyer mit einer umfangreichen Palette an Themen und Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum präsentiert wurde (wir berichteten), nimmt man an einem Kanzeltausch mit Themen der Reformation teil. Der erste Termin am 19. März um 9.30 Uhr in der Erlöserkirche heißt "Aktuelle Thesen" und ist ein Gottesdienst mit Pfarrer Norbert Schlinke aus Oberviechtach."Vom Dunkel ins Licht - Frauen der Reformation im süddeutschen Raum" ist eine Wanderausstellung betitelt, die vom 5. bis 14. März in der Erlöserkirche zu sehen ist. "Die Reformation im Dekanat Sulzbach-Rosenberg" beleuchtet Dr. Adolf Rank bei einem Vortrag am 12. Mai um 19 Uhr im Schwandorfer Gemeindesaal. "Sola Scriptura - Die Bibel, die Kirche und die Ketzer. Martin Luther und Jan Hus" lautet ein weiterer Vortrag, diesmal von Karl Kirch aus Nabburg. Er spricht am 20. Juni um 19 Uhr im Gemeindesaal der Friedenskirche in Wackersdorf.In Nittenau wird am 8. März die "Reformation als Bewegung der Neuzeit" gesehen. Das ist eine Vortragsveranstaltung von Pfarrer Rainer Eppelein mit Aussprachemöglichkeit. Am 26. April referiert Dr. Alois Wittmann über die Reformationsgeschichte der Region, am Mittwoch, 17. Mai, heißt es dann "Reformation und Musik" (jeweils ab 19 Uhr im Gemeindehaus Nittenau)."Wir sind alle Hussiten ohne es gewusst zu haben: Wie Martin Luther seine hussitischen Wurzeln entdeckte" kündigt man in Neunburg vorm Wald einen Vortrag mit Sr. Nicole Grochowina in der Versöhnungskirche an. Er ist am 3. August um 19 Uhr. Ab 1. September ist dann eine Ausstellung "Glaube, der die Welt verwandelt - Reformation und die Eine Welt" in der Versöhnungskirche zu sehen, am 16. September um 20 Uhr das musikalische Theaterstück "Play Luther" über Leben und Werk Martin Luthers. In Oberviechtach steht das Programm noch nicht, aber es wird nicht viel geben, weil das Pfarrerehepaar Schlinke erst neu in der Gemeinde ist.Die beiden benachbarten Pfarreien in Maxhütte-Haidhof und Burglengenfeld haben - wie Schwarzenfeld - Oberkirchenrat Röhlin aus Nürnberg mit seinem Kabarett-Programm. "Alles in Luther!" eingeladen. Er tritt in Maxhütte-Haidhof am 12. Mai auf (19.30 Uhr im Gemeindehaus Arche), einen Tag später in Burglengenfeld.